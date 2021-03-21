Выплаты ФЛПам: предложили механизм и суммы

Кабинет министров планирует возобновить компенсации предпринимателям, пострадавшим из-за введения властями строгого карантина. Такие выплаты смогут получить в регионах красной зоны.
Об этом говорится на сайте Офиса Президента.
В Офисе Президента состоялось заседание, на котором обсуждались выплату помощи бизнесу и людям, которые могут понести убытки вследствие усиления карантинных ограничений из-за распространения коронавируса.
По словам заместителя
Как получить пособие. Нужно подать заявку на портале государственных услуг «Дія» и получить из государственного бюджета выплату в размере 8 тысяч гривен.
Кроме того, местные власти смогут добавить к сумме государственной помощи средства из местного бюджета, увеличив таким образом общую сумму материальной помощи на одного человека.
Напомним, по результатам опроса Finance.ua, поможет ли бизнесу президентская выплата в 8 тысяч, подавляющее большинство опрошенных заявили, что этих средств будет недостаточно для того, чтобы поддержать предприятие в период кризиса. Таких среди респондентов оказалось 61%. 25% ФЛП заявили, что во время карантина справляются собственными силами. 14% опрошенных считали 8 тысяч гривен достаточной суммой, чтобы держать свой бизнес на плаву.
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