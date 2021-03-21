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Выплаты ФЛПам: предложили механизм и суммы

Выплаты ФЛПам: предложили механизм и суммы

Кабинет министров планирует возобновить компенсации предпринимателям, пострадавшим из-за введения властями строгого карантина. Такие выплаты смогут получить в регионах красной зоны.

Об этом говорится на сайте Офиса Президента.

В Офисе Президента состоялось заседание, на котором обсуждались выплату помощи бизнесу и людям, которые могут понести убытки вследствие усиления карантинных ограничений из-за распространения коронавируса.

По словам заместителя руководителя О П Юлии Свириденко, для поддержки малого и микробизнеса и наемных работников предприятий, деятельность которых будет приостановлена из-за ужесточения карантина, можно применить механизм, который был введен в декабре 2020 года.

Как получить пособие. Нужно подать заявку на портале государственных услуг «Дія» и получить из государственного бюджета выплату в размере 8 тысяч гривен.

Кроме того, местные власти смогут добавить к сумме государственной помощи средства из местного бюджета, увеличив таким образом общую сумму материальной помощи на одного человека.

Напомним, по результатам опроса Finance.ua, поможет ли бизнесу президентская выплата в 8 тысяч, подавляющее большинство опрошенных заявили, что этих средств будет недостаточно для того, чтобы поддержать предприятие в период кризиса. Таких среди респондентов оказалось 61%. 25% ФЛП заявили, что во время карантина справляются собственными силами. 14% опрошенных считали 8 тысяч гривен достаточной суммой, чтобы держать свой бизнес на плаву.

Справка Finance.ua:

  • Киев с 23 марта попал в «красную» зону карантина. При этом строгий карантин в столице начал действовать с субботы, 20 марта. Об этом сообщили в Минздраве.
  • На время карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в Киеве продлены льготы для столичных предпринимателей. Например, будет действовать уменьшенная стоимость аренды коммунального имущества — на 50%, для ресторанного бизнеса, передвижной и сезонной торговли на 50% уменьшается долевое участие в содержании объектов благоустройства. Перечень льгот, которые предлагает город, не требует внесения изменений в действующие договоры.

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По материалам Finance.UA
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