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30% украинских семей не имеют никаких сбережений (инфографика)

30% украинских семей не имеют никаких сбережений (инфографика)

Часть украинцев, считающих материальное положение своей семьи более или менее хорошим, находится в явном меньшинстве (7%).

Об этом говорят результаты мартовского социологического опроса R&B Group.

Основная же масса населения либо оценивает свой достаток как средний (51%), либо считает его в целом плохим (40%). Таким образом, в целом по стране удельный вес негативно оценивающих материальное положение своих семей существенно превышает долю тех, кто воспринимает его положительно (40% против 7%).

От чего зависят негативные оценки своего достатка?

  • Возраст и образование. Чаще всего материальный достаток своих семей негативно оценивали лица в возрасте от 60 лет и старше (58%), а также лица со средним и более низким уровнем образования (50%). Эксперты отмечают, что по мере снижения возраста и роста уровня образования респондентов удельный вес негативных оценок уменьшается. Например, у молодежи (до 35-ти лет) доля тех, кто негативно воспринимает материальный достаток своей семьи, составила 24%, а среди тех, кто имеет высшее образование — 30%.
  • Деятельность. Если полученные оценки рассматривать сквозь призму рода деятельности респондентов, то те, кто негативно оценивает достаток своих семей, чаще всего встречались среди незанятого населения — пенсионеров и безработных (57%), а реже всего — среди учащейся молодежи, «заробитчан» и женщин, находящихся в декретном отпуске (15%).
  • место проживания. Негативное восприятие материального положения своих семей несколько в большей степени присуще для сельских жителей (43%) и жителей обычных городов (41%), чем для тех, кто проживает в областных центрах (35%). В региональном плане негативные оценки по данному вопросу чаще всего поступали от населения Центрального (45%) и Восточного (42%) регионов, а реже всего – от жителей Западной Украины (33%).

Имеют ли украинцы какие-либо сбережения?
Результаты опроса показывают, что на сегодняшний день примерно семеро из десяти украинцев (70%) имеют определенные сбережения.

Доля украинцев, не имеющих сбережений, в последнее время ощущала заметные колебания. Если в сентябре 2019 г. она включала в себя около трети взрослого населения (35% опрошенных), то в конце мая прошлого года, перед завершением «жесткого» этапа карантинных мер, она охватывала почти половину наших соотечественников (48%), а в настоящее время снова снизилась примерно до того же уровня, который был зафиксирован в сентябре 2019 г. (30%).

По материалам Finance.UA
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