30% украинских семей не имеют никаких сбережений (инфографика)

Часть украинцев, считающих материальное положение своей семьи более или менее хорошим, находится в явном меньшинстве (7%).
Об этом говорят результаты мартовского социологического опроса R&B Group.
Основная же масса населения либо оценивает свой достаток как средний (51%), либо считает его в целом плохим (40%). Таким образом, в целом по стране удельный вес негативно оценивающих материальное положение своих семей существенно превышает долю тех, кто воспринимает его положительно (40% против 7%).
От чего зависят негативные оценки своего достатка?
Имеют ли украинцы какие-либо сбережения?
Результаты опроса показывают, что на сегодняшний день примерно семеро из десяти украинцев (70%) имеют определенные сбережения.
Доля украинцев, не имеющих сбережений, в последнее время ощущала заметные колебания. Если в сентябре 2019 г. она включала в себя около трети взрослого населения (35% опрошенных), то в конце мая прошлого года, перед завершением «жесткого» этапа карантинных мер, она охватывала почти половину наших соотечественников (48%), а в настоящее время снова снизилась примерно до того же уровня, который был зафиксирован в сентябре 2019 г. (30%).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Маски на улицах в «красной зоне» - постановление КабминаВчера, 16:33 - 2422 25
Кабмин ужесточил условия въезда в Украину: теперь обязателен ПЦР-тест на COVIDВчера, 11:02 - 1346 10
Зеленский заявил о создании 190 тысяч рабочих мест в Украине во время пандемииВчера, 10:33 - 625 9
Минздрав хочет в первую очередь вакцинировать группы риска, записавшиеся через «Дия»Вчера, 07:11 - 672 9
На таможне перехватили посылку с крупными бриллиантами из СШАВчера, 11:30 - 8317 6
На таможне перехватили посылку с крупными бриллиантами из СШАВчера, 11:30 - 8317 6
Население продает доллары - ДанилишинВчера, 16:15 - 3084 1
Мошенники оформили кредит без вашего согласия: что делать (инфографика)Вчера, 08:03 - 3036 1
Маски на улицах в «красной зоне» - постановление КабминаВчера, 16:33 - 2422 25
Убытки из-за локдауна: сколько потеряют рестораны в КиевеВчера, 12:44 - 2117 1
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 325
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 1130 1
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 551 1
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1865 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 3086 1