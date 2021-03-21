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Украинцы несут деньги в банки: сумма вкладов физлиц возросла на 6,13 млрд грн

Украинцы несут деньги в банки: сумма вкладов физлиц возросла на 6,13 млрд грн

По состоянию на 1 марта 2021 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках-участниках ФГВФЛ составила 609,17 млрд грн, что на 6,13 млрд грн больше, чем на 1 февраля 2021 г.

Об этом сообщает ФГВФЛ.

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Из общей суммы вкладов физических лиц на начало марта 2021 года:

  • вклады в национальной валюте – 359,30 млрд грн (+5,95 млрд грн за месяц);
  • вклады в иностранной валюте – 249,87 млрд грн (+0,18 млрд грн за месяц).

Вклады 98,0% вкладчиков в банках-участниках Фонда не превышают 200 тыс. грн, а потому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма вкладов составляет 236,77 млрд грн.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,3%, а сумма их вкладов на 1 марта 2021 г. составила 49,35 млрд грн (8,1% от общей суммы вкладов). Напомним, 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.

Фонд гарантирования вкладов разрабатывает законопроект о повышении предельного размера гарантированной суммы возмещения по вкладам. По словам Председателя фонда гарантирования Светланы Рекрут, планируется поэтапное увеличение к 2027 году суммы гарантированного возмещения до 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте. Фонд намерен до конца текущего года сделать первое повышение гарантированного возмещения.

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на 1 марта 2021 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 72 банка.
  • НБУ вдвое увеличил е-лимит по некоторым валютным операциям. Годовой е-лимит по некоторым валютным операциям населения увеличен вдвое — до 200 000 евро. Увеличенный е-лимит касается переводов средств физлиц за границу или на счета юридических лиц-нерезидентов, открытые в Украине.

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По материалам Finance.UA
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