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Как должна работать накопительная пенсионная система в Украине - депутат

Как должна работать накопительная пенсионная система в Украине - депутат

Украине однозначно нужен закон о накопительной системе. Но за счет поступлений накопительных пенсионных средств неправильно повышать текущие пенсии солидарной системы, которые не могут увеличить из-за дефицита бюджета.

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Об этом народный депутат Вадим Ивченко заявил в эфире Прямого независимого, а также объяснил, в чем заключается преимущество накопительной пенсионной системы.

«В чем плюс накопительной пенсионной системы? В том, что вы с 20 лет (нужно уже приучать наших детей) откладываете на пенсию на банковские счета, которые защищены государством, которые защищены золотовалютным фондом, чтобы они не потеряли. И если вы ушли на пенсию и через два года с вами что-то вдруг случилось, то вы свои средства, которые отложили до 100 лет, передаете своему внуку. Или вы частично сняли и купили виллу, потому что вы накопили за всю жизнь, а частично забираете или положили под процент. Так действует вся система в мире», — рассказал нардеп Ивченко.

Хотя парламентарий уверен, что Украине необходимо законодательство, которое будет регулировать создание накопительной пенсионной системы, но, по его мнению, за счет нее нельзя сейчас повышать текущие пенсии в солидарной пенсионной системе.

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«Однозначно, нужно признать, что нам нужен закон о накопительной системе. Но только мошенники могут предложить взять у людей средства через накопительную систему и повысить пенсии в солидарной системе. Фактически, это и предлагают, потому что сегодня 160 млрд дыра в бюджете и нет возможности повысить пенсии», — пояснил Ивченко.

Напомним, в феврале дефицит Пенсионного фонда вырос до 4,5 млрд гривен. Его расходы превысили поступления на 0,7 миллиарда гривен в феврале 2021 года, с начала года дефицит составляет 4,5 миллиарда гривен. Всего Фонд увеличил поступления за январь-февраль 2021 года на 6,5 млрд грн против соответствующего периода 2020 года до 76,5 млрд грн.

Справка Finance.ua:

  • Ранее министр социальной политики Марина Лазебная сказала, что обязательная накопительная пенсионная система в 2021 году вряд ли запустится. Также по словам Лазебной, в случае введения накопительной пенсионной системы минимальный размер пенсий будущих пенсионеров составит около 7 тысяч гривен.
  • Министр Лазебная заверила, что разработала систему, по которой не будет расти дефицит Пенсионного фонда, однако, по предварительным расчетам, пенсии можно будет увеличить в 1,5−3 раза.

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По материалам УНН
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