Как будет работать накопительная пенсионная система: законопроект

В комитет по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Верховной Рады поступил текст правительственного законопроекта о накопительной профессиональной пенсионной системе для лиц с тяжелыми профессиями.
Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.
Проектом закона №4408 предполагается ввести накопительную профессиональную пенсионную систему для отдельных категорий лиц в возрасте до 35 лет (по состоянию на 1 июля 2021 г.) из числа занятых на работах по Списку № 1 и Списку № 2 (списки тяжелых профессий) и некоторых других категорий лиц, имеющих право на льготное пенсионное обеспечение.
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Законопроектом предполагается ввести три профессиональные пенсионные программы:
Зачем это? Введение накопительной профессиональной пенсионной системы позволит формировать сбережения (пенсионные активы), которыми украинцы смогут воспользоваться при выходе на пенсию (получение периодической пенсионной выплаты) до достижения общего пенсионного возраста, при соблюдении условия относительно необходимой продолжительности занятости на определенных работах и общего страхового стажа.
Надежность сохранения накопленных средств участника накопительной профессиональной пенсионной системы будет обеспечиваться усиленными требованиями к негосударственным пенсионным фондам, которые для предоставления услуг в системе должны пройти авторизацию, а также усиленным наблюдением и контролем за их деятельностью, который будут вести соответствующие государственные органы.
В случае введения накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования (II уровня) требования к негосударственным пенсионным фондам будут распространяться и на накопительную профессиональную пенсионную систему.
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