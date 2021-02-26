Дефицит Пенсионного фонда вырос до 4,5 млрд гривен

Расходы Пенсионного фонда превысили поступления на 0,7 миллиарда гривен в феврале 2021 года, с начала года дефицит составляет 4,5 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Так, поступления фонда в феврале составили 39,9 миллиарда гривен, из которых 25,6 млрд грн – собственные доходы, а еще 14,3 млрд грн – средства из госбюджета.
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Всего Фонд увеличил поступления за январь-февраль 2021 года на 6,5 млрд грн против соответствующего периода 2020 года до 76,5 млрд грн. Расходы фонда составили 40,6 млрд грн в феврале и 81 миллиард с начала 2021 года.
Поступления по единому социальному взносу в феврале составили 23,5 млрд грн, что лишь на 0,5 млрд меньше плана. В то же время, в прошлом разрыв между планом и фактическим показателем составил 2,1 млрд.
С начала года поступления по ЕСВ находятся на 2,6 млрд грн позади плана и составляют 42,9 млрд грн.
Инфографика: ПФ
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