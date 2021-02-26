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Накопительная пенсионная система позволит украинцам получать достойные выплаты, — премьер-министр

Накопительная пенсионная система позволит украинцам получать достойные выплаты, — премьер-министр

Долгосрочным приоритетом правительства в сфере социальной политики является увеличение социальных стандартов. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в речи во время заседания Правительства.

Премьер напомнил, что с 1 марта началась индексация пенсий для 8 миллионов украинцев — в среднем повышение выплат составит 300 грн.

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«Политика повышения пенсий будет продолжаться. Только в этом году у нас предусмотрено еще 3 этапа повышения для разных категорий пенсионеров», — подчеркнул премьер-министр.

Как увеличить пенсии? В то же время, по словам главы правительства, чтобы пенсионные выплаты выросли в 2-3 раза, нужно кардинально изменить подход, прежде всего введя накопительный уровень пенсионной системы.

Как накопить себе на пенсию 👛

«Часть налогов, которые человек платит, должна идти на личный пенсионный счет. Далее эти средства будут инвестироваться в надежные финансовые инструменты. И когда человек выходит на пенсию, то у него будет и общая солидарная пенсионная выплата, и выплата с его личного пенсионного накопительного счета. Мы сделаем такую систему, и украинские пенсионеры, наконец, смогут получать действительно достойные выплаты», — отметил Денис Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

  • Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что в подходе к пенсионному обеспечению нужно прежде всего изменить философию: не только государство обеспечивает человека, но и гражданин накапливает себе на пенсию.
  • Министр заверила, что разработала систему, по которой не будет расти дефицит Пенсионного фонда, однако, по предварительным расчетам, пенсии можно будет увеличить в 1,5-3 раза.
  • Приемлемый размер пенсии для украинцев, согласно опросу, составляет 11 359 гривен.
  • В Украине, согласно закону №3623, который подписал Президент Владимир Зеленский, пенсии будут начислять автоматически. Не нужно будет обращаться в Пенсионный фонд, собирать справки для подтверждения своего стажа. Украинцы смогут получить электронный документ с информацией о своем стаже в интернете. Такой документ может понадобиться, если того требует работодатель.
По материалам Finance.UA
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