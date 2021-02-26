Накопительная пенсионная система позволит украинцам получать достойные выплаты, — премьер-министр

Долгосрочным приоритетом правительства в сфере социальной политики является увеличение социальных стандартов. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в речи во время заседания Правительства.
Премьер напомнил, что с 1 марта началась индексация пенсий для 8 миллионов украинцев — в среднем повышение выплат составит 300 грн.
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«Политика повышения пенсий будет продолжаться. Только в этом году у нас предусмотрено еще 3 этапа повышения для разных категорий пенсионеров», — подчеркнул премьер-министр.
Как увеличить пенсии? В то же время, по словам главы правительства, чтобы пенсионные выплаты выросли в 2-3 раза, нужно кардинально изменить подход, прежде всего введя накопительный уровень пенсионной системы.
«Часть налогов, которые человек платит, должна идти на личный пенсионный счет. Далее эти средства будут инвестироваться в надежные финансовые инструменты. И когда человек выходит на пенсию, то у него будет и общая солидарная пенсионная выплата, и выплата с его личного пенсионного накопительного счета. Мы сделаем такую систему, и украинские пенсионеры, наконец, смогут получать действительно достойные выплаты», — отметил Денис Шмыгаль.
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