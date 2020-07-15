Накопительная пенсионная система в 2021 году вряд ли запустится - министр соцполитики

Обязательная накопительная пенсионная система в 2021 году вряд ли запустится. Такое мнение в своем интервью Mind выразила министр социальной политики Марина Лазебная.

«В Раде давно обсуждают законопроект №2683 (про накопительную систему, вступает в силу с 2021 года). Там есть двухлетний период подготовки к созданию институции. Но я не верю в подготовительные периоды: за это время все может измениться», – сказала Лазебная.

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Лазебная считает, что вопрос не в том, чтобы создать лишь обязательную накопительную систему. Речь о балансе двух систем, что нивелирует риски. Накопительная система независима от демографии, но подвергается финансовым рискам, солидарная – наоборот, поэтому самые стойкие в мире пенсионные системы, которые имеют обе эти составляющие.

«Мы предлагаем сделать light-вариант: начать работу раньше, чем в 2023 году, с небольших вкладов – 2% работник на собственный счет, 2% работодатель на счет работника. Не создавать новые монопольные институты, а сделать на тех, которые уже действуют. Ужесточить регулирование этого рынка, защиту и контроль активов. Накопительная система должна быть прозрачная и надежная», – отметила министр.

Справка Finance.ua:

Законопроект о втором уровне пенсионной системы уже зарегистрирован в Верховной Раде, а о третьем – будет подан до конца года.

Заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Татьяна Сальникова рассказала о трех уровнях пенсионной системы.