Лазебная обещает рост пенсий в Украине до 7 тысяч гривен

Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что в подходе к пенсионному обеспечению нужно прежде всего изменить философию: не только государство обеспечивает человека, но и гражданин накапливает себе на пенсию.

Об этом шла речь на совещании под председательством президента Владимира Зеленского.

Лазебная разработала систему, по которой не будет расти дефицит Пенсионного фонда, однако, по предварительным расчетам, пенсии можно будет увеличить в 1,5-3 раза.

«Средняя пенсия возрастет с 3500 до 7000 гривен. Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству. Хорошо, если у человека наконец появится возможность иметь альтернативные источники получения пенсионных выплат», – сказала она.

Также она отметила, что ее ведомство активно работает с Министерством цифровой трансформации над внедрением электронных сервисов в социальной сфере – 125 услуг можно будет получить онлайн.

Напомним, по сообщению ПФУ, дефицит Пенсионного фонда вырос до 4,5 млрд гривен. Расходы Пенсионного фонда превысили поступления на 0,7 миллиарда гривен в феврале 2021 г., с начала года дефицит составляет 4,5 миллиарда гривен.

Ранее министр социальной политики Марина Лазебная сообщала, что пенсии в Украине могут сократиться в 1,5 раза. Так, в Украине без введения обязательных накопительных пенсий (будут существовать параллельно с действующими) размер пенсий сократится в полтора раза с 28,7% до 18% от зарплаты уже в 2055 году.

Справка Finance.ua:

В Украине согласно закону №3623, который подписал президент Владимир Зеленский, пенсии будут начислять автоматически. Не нужно будет обращаться в Пенсионный фонд, собирать справки для подтверждения стажа. Украинцы смогут получить электронный документ с информацией о своем стаже в интернете. Такой документ может понадобиться, если того требует работодатель.

Ранее украинцы назвали приемлемый размер пенсии среднее значение приемлемого для украинцев уровня пенсии составляет 11 359 гривен.

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