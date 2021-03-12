День финансов: новые штрафы за нарушение ПДД и субсидии в денежной форме

Среда, 17 марта: о штрафах за нарушение ПДД и за неуплату налогов:

Новые штрафы за нарушение ПДД. Сегодня вступил в силу закон, ужесточающий ответственность за правонарушения ПДД. Закон предусматривает введение новых санкций – административный арест до 15 суток и изъятие автомобиля – основные изменения здесь.

Субсидии в денежной форме. Минсоцполитики предлагает изменить порядок предоставления жилищных субсидий населению. В настоящее время действуют две модели денежной формы предоставления льгот и субсидий. Поскольку в январе 2021 г. субсидию в денежной наличной форме получили более 92%, то целесообразно перейти исключительно на денежную наличную форму ее выплаты. В таком случае граждане обязаны ежемесячно самостоятельно оплачивать стоимость фактически потребленной ими услуги с учетом выплаченной им наличными жилищной субсидии.

Все о микрокредитах. Как сообщают в НБУ, сегодня микрокредиты — распространенное явление. Их выдают гораздо быстрее банковских, ведь не нужно заполнять много документов. Что нужно учесть и каков может быть максимальный штраф, если вы вовремя не выплатили кредит – читайте здесь.

Штрафы за несвоевременную уплату налогов. Как напомнили в Главном управлении ГНС, в случае если налогоплательщик не уплачивает согласованную сумму денежного обязательства в течение установленных Налоговым кодексом сроков, то с 1 января 2021 года он привлекается к ответственности в виде штрафа. При задержке более 30 календарных дней, следующих за последним днем срока уплаты суммы денежного обязательства, придется заплатить 10% погашенной суммы налогового долга.

Введение электронной трудовой книжки. В Украине вводится учет трудовой деятельности работника в электронной форме в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. Что изменится для украинцев и как будут назначаться пенсии – объяснили в Координационном центре по предоставлению правовой помощи.

Бизнес в «спячке». По результатам исследования YouControl, в 2020 году в Украине открылось почти 54 тысячи новых юридических лиц. Это на 20% меньше, чем в докризисном 2019 году. Наибольшее количество физлиц-предпринимателей в течение года зарегистрировалось в Киеве. Лидерами также являются традиционные бизнес-регионы – Харьковская, Львовская, Одесская, Днепропетровская области.