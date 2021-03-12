Что нужно знать о микрокредитах - объяснение НБУ

Сегодня микрокредиты — распространенное явление. Это небольшие займы на короткий срок, так называемые займы до зарплаты, которые выдают финансовые компании. Такие кредиты выдаются значительно быстрее банковских, ведь не нужно заполнять много документов. Однако их стоимость существенно превышает заем в банке.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

«Будьте внимательными к особым условиям начисления процентов. Речь идет о случаях, когда финансовое учреждение не сразу согласовало всю сумму кредита. Например, вы просили 10 000 грн, а учреждение согласовало сначала 5 000 грн, а через несколько дней остальной кредит — 5 000 грн», — отмечают в Нацбанке.

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Может казаться, что это один кредит, хотя на самом деле — это два отдельных кредита, по которым могут отличаться процентные ставки, даты погашения, размер штрафов. Нужно внимательно изучить условия договора и вовремя платить оба кредита.

Кредитные онлайн-договоры подписываются одноразовым паролем, который в соответствии с Законом Украины «Об электронных доверительных услугах» имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись. Нужно помнить о своих обязанностях и выполнять условия кредитных онлайн-договоров.

Вовремя не выплатили кредит. Каким может быть максимальный размер штрафов:

микрокредит — это кредит размером до 1 минимальной заработной платы. По таким кредитам штраф и пеня не могут превышать двойной суммы кредита. Однако, к сожалению, это касается только займов, оформленных после 8 января 2021 года, когда вступил в силу закон, устанавливающая максимальный предел штрафов и пени;

для микрокредитов, оформленных до этой даты, могут быть применены штрафы и пеня, прописанные в договоре;

для кредитов более 1 минимальной зарплаты также есть ограничения для штрафов и пени. Они не могут превышать половины суммы кредита.

«Но! Эти ограничения не распространяются на другие платежи, подлежащие уплате за нарушение выполнения кредитных обязательств. Изучите эти условия до подписания кредитного договора», — добавляет регулятор.

Важное дополнение: в период действия карантинных ограничений штрафы и пеня не начисляются. Однако это не касается начисления процентов и дополнительных платежей.

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