Сколько компаний присоединилось к частной ПВО

К системе частной противовоздушной обороны Украины продолжает присоединяться бизнес. По состоянию на середину сентября 81 компания уже получила соответствующий статус для участия в экспериментальном проекте.
Проект по привлечению частного сектора к выполнению мероприятий ПВО стартовал по инициативе Минобороны в конце 2025 года.
Как работает частная ПВО
Цель проекта — усилить защиту работников, производственных мощностей и объектов предприятий, систематически подвергающихся атакам беспилотников.
Частная ПВО является частью многоуровневой системы защиты воздушного пространства Украины. Группы частной противовоздушной обороны не действуют самостоятельно, а работают в составе общей системы под управлением Командования Воздушных сил ВСУ.
Ранее мы сообщали, что существуют такие требования к компаниям, желающим присоединиться к частной ПВО:
иметь разрешение/лицензию на соответствующую деятельность, в частности, охранную, работу со спецматериалами и т. п., или значиться в реестре исполнителей госконтрактов;
предприятие не должно находиться под санкциями;
не иметь связей с государством-агрессором (владельцы, бенефициары, руководство);
не владеть бизнесом в государстве-агрессоре;
иметь возможности для выполнения задач противовоздушной обороны.