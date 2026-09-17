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Сколько компаний присоединилось к частной ПВО

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Частная ПВО
Частная ПВО, hromadske.ua
К системе частной противовоздушной обороны Украины продолжает присоединяться бизнес. По состоянию на середину сентября 81 компания уже получила соответствующий статус для участия в экспериментальном проекте.
Об этом сообщает Минобороны.

Сколько компаний подали заявки

Министерство обороны Украины предоставило этим предприятиям статус уполномоченных по осуществлению мер противовоздушной обороны.
Всего в проект подали заявки 92 предприятия разных форм собственности, отраслей и областей Украины. Среди них — операторы и предприятия критической инфраструктуры, а также компании частного сектора.
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Проект по привлечению частного сектора к выполнению мероприятий ПВО стартовал по инициативе Минобороны в конце 2025 года.

Как работает частная ПВО

Цель проекта — усилить защиту работников, производственных мощностей и объектов предприятий, систематически подвергающихся атакам беспилотников.
Частная ПВО является частью многоуровневой системы защиты воздушного пространства Украины. Группы частной противовоздушной обороны не действуют самостоятельно, а работают в составе общей системы под управлением Командования Воздушных сил ВСУ.
Ранее мы сообщали, что существуют такие требования к компаниям, желающим присоединиться к частной ПВО:
  • иметь разрешение/лицензию на соответствующую деятельность, в частности, охранную, работу со спецматериалами и т. п., или значиться в реестре исполнителей госконтрактов;
  • предприятие не должно находиться под санкциями;
  • не иметь связей с государством-агрессором (владельцы, бенефициары, руководство);
  • не владеть бизнесом в государстве-агрессоре;
  • иметь возможности для выполнения задач противовоздушной обороны.
По материалам:
Finance.ua
Миноборони
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