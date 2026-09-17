Сколько компаний присоединилось к частной ПВО 17.09.2026, 00:47 Частная ПВО, hromadske.ua

К системе частной противовоздушной обороны Украины продолжает присоединяться бизнес. По состоянию на середину сентября 81 компания уже получила соответствующий статус для участия в экспериментальном проекте.

Об этом сообщает Минобороны.

Сколько компаний подали заявки

Министерство обороны Украины предоставило этим предприятиям статус уполномоченных по осуществлению мер противовоздушной обороны.

Всего в проект подали заявки 92 предприятия разных форм собственности, отраслей и областей Украины. Среди них — операторы и предприятия критической инфраструктуры, а также компании частного сектора.

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Проект по привлечению частного сектора к выполнению мероприятий ПВО стартовал по инициативе Минобороны в конце 2025 года.

Как работает частная ПВО

Цель проекта — усилить защиту работников, производственных мощностей и объектов предприятий, систематически подвергающихся атакам беспилотников.

Частная ПВО является частью многоуровневой системы защиты воздушного пространства Украины. Группы частной противовоздушной обороны не действуют самостоятельно, а работают в составе общей системы под управлением Командования Воздушных сил ВСУ.

Ранее мы сообщали , что существуют такие требования к компаниям, желающим присоединиться к частной ПВО: