Начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД

Сегодня, 17 марта, вступил в силу закон относительно усиления ответственности за некоторые правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.
Закон предусматривает введение новых санкций за нарушение ПДД — административный арест до 15 суток и изъятие автомобиля.
«Это важные изменения, над которыми мы работали не один год, и ожидаем, что этот закон будет иметь действенное влияние на безопасность дорожного движения и повысит дисциплину участников», — отметил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
Основные изменения:
1). Повышается ответственность за вождение в нетрезвом виде (ст. 130 КУоАП): штрафы увеличиваются — от 17 тыс. до 51 тыс. грн в случае повторного нарушения с лишением «прав» на 1−10 лет соответственно и конфискацией автомобиля во втором случае (ранее штраф за пьянство за рулем начинался от 10,2 тыс. грн).
2). Установлена уголовная ответственность за совершение ДТП с пострадавшими в состоянии опьянения.
3). Повышены штрафы за оставление места ДТП (ст.122−4 КУоАП) до 3400 грн или лишение «прав» до 2 лет или админарест от 10 до 15 суток. А штраф за совершение ДТП повышен до 850 грн.
4). Повышены штрафы за непристегнутые ремни безопасности и отсутствие мотошлема (ст. 121 КУоАП), а именно:
5). Повышены штрафы за превышение скорости (ст. 122 КУоАП):
6). Повышены штрафы за вождение без «прав» (ст. 126 КУоАП).
Если лицо не имеет права управления — 3400 грн. Если лицо лишено права управления — 20 400 грн, за повторное нарушение в течение года — 40 800 грн с лишением права управления на срок от 5 до 7 лет и возможностью изъятия авто.
7). Повышены также штрафы для пешеходов — 255 грн; велосипедистов, водителей гужевого транспорта и погонщиков животных — 340 грн.
В случае нарушения ПДД в состоянии опьянения — 680 грн, а в случае создания аварийной ситуации — 850 грн.
8). Установлены новые обязанности водителей:
9). Судам запрещается закрывать дела из-за «малозначительности» и передавать дела на рассмотрение общественной организации или трудового коллектива при рассмотрении дел по ст. 130 КУоАП о вождении в нетрезвом виде. Срок для привлечения нарушителя к ответственности увеличен до 1 года.
10.) Полицейские теперь могут оформлять водителей по 130-й без свидетей при условии применения средств фотосъемки (видеозаписи).
11). Уточнен порядок использования техприборов, в частности, для измерения скорости — TruCam.
Напомним, что соответствующий закон президент Украины Владимир Зеленский подписал 11 марта.
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