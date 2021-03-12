Начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД

Сегодня, 17 марта, вступил в силу закон относительно усиления ответственности за некоторые правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Закон предусматривает введение новых санкций за нарушение ПДД — административный арест до 15 суток и изъятие автомобиля.

«Это важные изменения, над которыми мы работали не один год, и ожидаем, что этот закон будет иметь действенное влияние на безопасность дорожного движения и повысит дисциплину участников», — отметил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Основные изменения:

1). Повышается ответственность за вождение в нетрезвом виде (ст. 130 КУоАП): штрафы увеличиваются — от 17 тыс. до 51 тыс. грн в случае повторного нарушения с лишением «прав» на 1−10 лет соответственно и конфискацией автомобиля во втором случае (ранее штраф за пьянство за рулем начинался от 10,2 тыс. грн).

2). Установлена уголовная ответственность за совершение ДТП с пострадавшими в состоянии опьянения.

3). Повышены штрафы за оставление места ДТП (ст.122−4 КУоАП) до 3400 грн или лишение «прав» до 2 лет или админарест от 10 до 15 суток. А штраф за совершение ДТП повышен до 850 грн.

4). Повышены штрафы за непристегнутые ремни безопасности и отсутствие мотошлема (ст. 121 КУоАП), а именно:

управление транспортным средством с непристегнутым ремнем безопасности или без шлема — 510 грн;

управление незарегистрированным Т/С или с плохо видным госномером — 850 и 1700 грн (во втором случае — за повторное нарушение).

5). Повышены штрафы за превышение скорости (ст. 122 КУоАП):

более чем на 20 км/ч. — 340 грн;

на 50 км/ч — 1700 грн;

все штрафы в 255 грн за нарушения повышены до 340 грн;

с 425 грн — повышены до 510 грн;

с 510 грн — до 680 грн;

за создание аварийной ситуации — с 680 до 1445 грн или лишение права управления транспортным средством от 6 месяцев до 1 года.

6). Повышены штрафы за вождение без «прав» (ст. 126 КУоАП).

Если лицо не имеет права управления — 3400 грн. Если лицо лишено права управления — 20 400 грн, за повторное нарушение в течение года — 40 800 грн с лишением права управления на срок от 5 до 7 лет и возможностью изъятия авто.

7). Повышены также штрафы для пешеходов — 255 грн; велосипедистов, водителей гужевого транспорта и погонщиков животных — 340 грн.

В случае нарушения ПДД в состоянии опьянения — 680 грн, а в случае создания аварийной ситуации — 850 грн.

8). Установлены новые обязанности водителей:

во время остановки по требованию полицейского водителю держать руки в поле его зрения и не выходить из транспортного средства без разрешения стража правопорядка;

пассажиру находиться на своем месте до распоряжения или требования полицейского. По требованию полицейского выйти из Т/С;

водителю по требованию предъявлять документы так, чтобы полицейский смог прочитать и зафиксировать данные.

9). Судам запрещается закрывать дела из-за «малозначительности» и передавать дела на рассмотрение общественной организации или трудового коллектива при рассмотрении дел по ст. 130 КУоАП о вождении в нетрезвом виде. Срок для привлечения нарушителя к ответственности увеличен до 1 года.

10.) Полицейские теперь могут оформлять водителей по 130-й без свидетей при условии применения средств фотосъемки (видеозаписи).

11). Уточнен порядок использования техприборов, в частности, для измерения скорости — TruCam.

Напомним, что соответствующий закон президент Украины Владимир Зеленский подписал 11 марта.

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