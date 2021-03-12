Минсоцполитики предлагает перевести все субсидии в денежную форму

Министерство социальной политики предлагает изменить порядок предоставления жилищных субсидий населению.
Как сообщает РБК-Украина, проект документа размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.
В настоящее время действуют две модели денежной формы предоставления льгот и субсидий:
Что предлагают:
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«При этом государство, в лице правительства, прекращает выполнять несвойственные ему функции посредника между гражданами и исполнителями жилищно-коммунальных услуг», — отмечается в документе.
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