Минсоцполитики предлагает перевести все субсидии в денежную форму

Министерство социальной политики предлагает изменить порядок предоставления жилищных субсидий населению.

Как сообщает РБК-Украина, проект документа размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

В настоящее время действуют две модели денежной формы предоставления льгот и субсидий:

безналичная форма, при которой средства перечисляются на счет Минсоцполитики, открытый в Ощадбанке, откуда направляются банком на счета исполнителей жилищно-коммунальных услуг согласно поданным ими реестрам о суммах начисленных платежей за потребленные жилищно-коммунальные услуги;

наличная форма, когда наличность выплачивается непосредственно получателю на его счет, открытый в банковском учреждении, или через отделения «Укрпочты». В таком случае расчеты с предприятиями — поставщиками жилищно-коммунальных услуг проводит потребитель (получатель льготы или субсидии) самостоятельно.

Что предлагают:

поскольку в январе 2021 года жилищную субсидию получали почти 2,8 млн домохозяйств, в том числе в денежной наличной форме около 2,6 млн домохозяйств (более 92%), целесообразно перейти исключительно на денежную наличную форму ее выплаты;

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в таком случае граждане, которым назначена жилищная субсидия, обязаны ежемесячно самостоятельно оплачивать стоимость фактически потребленной ими услуги с учетом выплаченной им наличными жилищной субсидии.

«При этом государство, в лице правительства, прекращает выполнять несвойственные ему функции посредника между гражданами и исполнителями жилищно-коммунальных услуг», — отмечается в документе.

Справка Finance.ua:

Средний размер субсидий в Украине в феврале снизился на 748 гривен по сравнению с январем и составил 1483 гривны. Уменьшение связано со снижением цен на природный газ для населения в феврале.

За неуплату алиментов должник может быть лишен права на получение субсидии.

Субсидия в Украине на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, в частности, на отопление предусмотрена и на съемное жилье. Такой помощью могут воспользоваться и студенты.

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