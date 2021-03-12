Бизнес в «спячке»: В 2020 году открылось на 20% меньше предприятий, чем в 2019

В марте прошел год с тех пор, как украинскому бизнесу пришлось приспосабливаться к новой – карантинной – реальности.
Об этом пишет YouControl.
Открытие бизнеса:
Инфографика: YouControl
Деятельность ФЛП:
Инфографика: YouControl
Доходы:
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Дальше ценам уже некуда расти, продукты просто не будут покупать, — эксперт о влиянии цен на топливоВчера, 21:35 - 12434 6
Метро на Виноградарь - «Киевский метрополитен» отчитался3 ч. назад - 541 3
Выгодно ли сейчас украинцам вкладывать в недвижимостьВчера, 20:00 - 6362 3
На украинских АЗС начнут заряжать электрокарыВчера, 19:41 - 690 3
Внешний долг Украины: НБУ назвал периоды пиковых выплат в 2021 годуВчера, 17:02 - 1213 3
Дальше ценам уже некуда расти, продукты просто не будут покупать, — эксперт о влиянии цен на топливоВчера, 21:35 - 12434 6
Выгодно ли сейчас украинцам вкладывать в недвижимостьВчера, 20:00 - 6362 3
Нацбанк назвал самые прибыльные банкиВчера, 16:02 - 1742
Агротрейдер из ОАЭ считает незаконным арест 1,5 тыс. тонн подсолнечника на таможне10 ч. назад - 1344
Данилишин прокомментировал ситуацию на валютном рынкеВчера, 16:15 - 1300
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 306
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1474 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 2275 1
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 3856 3
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 3339 17