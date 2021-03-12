Бизнес в «спячке»: В 2020 году открылось на 20% меньше предприятий, чем в 2019

В марте прошел год с тех пор, как украинскому бизнесу пришлось приспосабливаться к новой – карантинной – реальности.

Об этом пишет YouControl.

Открытие бизнеса:

в 2020 году в Украине открылось почти 54 тысячи новых юридических лиц, в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических и физических лиц-предпринимателей и общественных формирований лиц ( ЕГР ). Это на 20% меньше, чем в докризисном 2019-м, когда начало работу более 67,5 тысяч предприятий;

). Это на 20% меньше, чем в докризисном 2019-м, когда начало работу более 67,5 тысяч предприятий; чуть меньше трети указали местом регистрации город Киев – более 15 с половиной тысяч;

следом с большим отрывом идут традиционные центры бизнеса: Днепропетровщина, Одесщина, Львовщина, Харьковщина и Киевщина без учета столицы. На эти регионы приходится треть от всех новых юрлиц – почти 18 тысяч;

наименьшее количество новичков – на Луганщине. Там начали работать в 2020-м чуть меньше полусотни предприятий различных форм организации. Данные Крыма не исследовались.



Инфографика: YouControl

Деятельность ФЛП:

в 2020 году начали свою работу более 247,5 тысяч ФЛП . Это почти на 5% меньше, чем в 2019-м, когда их открылось почти 261,7 тысяч;

. Это почти на 5% меньше, чем в 2019-м, когда их открылось почти 261,7 тысяч; наибольшее количество физлиц-предпринимателей в течение года зарегистрировалось в Киеве. Лидерами также являются традиционные бизнес-регионы (Харьковщина, Львовщина, Одесщина, Днепропетровщина). Меньше всего – на Луганщине и Кировоградщине, где начали работу только 2 760 и 4 690 ФЛП соответственно;

соответственно; закрылось ФЛП на 16% больше, чем в 2019-м – 232 тысячи против 199,8 тысячи. И из них более чем десятая часть прекратили свою деятельность в Киеве.



Инфографика: YouControl

Доходы:

хотя бизнес еще не отчитался о финансовых результатах-2020, вряд ли следует ожидать кардинальных изменений в том, какие отрасли являются наиболее доходными в украинском предпринимательстве;

в 2019-м году, по подсчетам аналитиков YouControl, среди топ-200 компаний с наибольшим доходом большинство принадлежало к секторам энергетики, металлургии и ритейла;

среди крупнейших компаний эти отрасли составляют 30%, 17% и 13,5% по количеству предприятий соответственно. С небольшим отрывом по представлению сюда попали и компании сельского хозяйства с 11%. А вот пятая отрасль среди наиболее доходных компаний – производство продуктов питания, напитков и табака с долей в 9,5%;

поскольку для этих секторов 2020-й не принес значительных осложнений (а для некоторых даже наоборот – дополнительные возможности), вряд ли картина существенно изменится;

в двухсотку лидеров могут попасть и много представителей медицинского и фармацевтического бизнеса благодаря карантину и повышенному спросу на средства индивидуальной защиты, лекарства и медицинские услуги.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.