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Введение электронной трудовой книжки — главные нюансы

Введение электронной трудовой книжки — главные нюансы

В Украине вводится учет трудовой деятельности работника в электронной форме в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Об этом пишет Координационный центр по предоставлению правовой помощи.

Что же изменится для украинцев:

  • учет трудовой деятельности работника будет осуществляться в электронной форме в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования в порядке, определенном Законом Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование»;
  • включение в Государственный реестр отсутствующих сведений о трудовой деятельности работников будет осуществляться Пенсионным фондом Украины на основании сведений, предоставленных работодателем или работником, скрепленных квалифицированной электронной подписью, в течение 5 лет со дня вступления в силу закона;
  • трудовая книжка больше не будет основным документом о трудовой деятельности, а после включения в Государственный реестр недостающих сведений о трудовой деятельности работника она будет выдана работнику под подпись. Работник может сохранять трудовую и по желанию требовать от работодателя внесения в нее сведений о трудовой деятельности;
  • владелец или уполномоченный им орган по требованию работника обязан вносить в трудовую книжку, которая хранится у работника, записи о приеме на работу, переводе и увольнении, поощрениях и награждениях за успехи в работе;
  • страховой стаж рассчитывается по данным, содержащимся в Государственном реестре, а за периоды, за которые не внесены данные в Государственный реестр — в порядке и на условиях, предусмотренных ранее действовавшим законодательством;
  • назначение (перерасчет) пенсии будет осуществляться либо по обращению лица, либо автоматически в случаях, предусмотренных законодательном.

Назначение пенсии по обращению лица:

  • обращение за назначением (перерасчетом) пенсии будет осуществляться путем подачи заявления и других документов, необходимых для назначения (перерасчета) пенсии, в территориальный орган Пенсионного фонда или в уполномоченный им орган или уполномоченное лицо застрахованным лицом лично или через законного представителя недееспособного лица, лица, дееспособность которого ограничена, малолетнего или несовершеннолетнего лица.

Назначение пенсии автоматически:

  • назначение пенсии по возрасту будет осуществляться автоматически в случае приобретения застрахованным лицом права на назначение пенсии по возрасту при достижении пенсионного возраста, на основании сведений, имеющихся в системе персонифицированного учета, если до достижения пенсионного возраста лицо не сообщило о желании получать пенсию с более позднего возраста;
  • в случае отсутствия в системе персонифицированного учета данных о страховом стаже, необходимом для назначения пенсии по возрасту, территориальный орган Пенсионного фонда будет информировать застрахованное лицо, в том числе через его личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда, об отсутствии таких сведений и необходимости их подачи (при наличии);
  • в случае, если документы о страховом стаже не поданы в течение 3 месяцев со дня достижения застрахованным лицом пенсионного возраста, считать, что застрахованное лицо изъявило желание получать пенсию с более позднего возраста.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада Украины 5 февраля текущего года приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме».

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По материалам Finance.UA
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