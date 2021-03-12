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Штрафы за несвоевременную уплату налогов

Штрафы за несвоевременную уплату налогов

В случае если налогоплательщик не уплачивает согласованную сумму денежного обязательства в течение установленных Налоговым кодексом сроков, то с 1 января 2021 года такой налогоплательщик привлекается к ответственности в виде штрафа.

Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в г. Киеве.

Какие штрафы применяют к тем, кто не платит налоги:

  • при задержке до 30 календарных дней включительно, следующих за последним днем ​​срока уплаты суммы денежного обязательства, штраф составляет 5% погашенной суммы налогового долга;
  • при задержке более 30 календарных дней, следующих за последним днем ​​срока уплаты суммы денежного обязательства, — 10% погашенной суммы налогового долга;
  • эти нарушения, совершенные умышленно, влекут за собой наложение штрафа в размере 25% от суммы неуплаченного (несвоевременно уплаченного) денежного обязательства;
  • в случает повторно совершенных нарушений в течение 1095 календарных дней или которые привели к просрочке уплаты денежного обязательства на срок более 90 календарных дней штраф составляет 50% от суммы неуплаченного (несвоевременно уплаченного) денежного обязательства.

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Если зачисление средств с электронного счета в системе электронного администрирования НДС производится на следующий операционный (банковский) день, штрафы не применяются.

Справка Finance.ua:

  • Председатель ГНС Алексей Любченко считает, что в Украине необходимо усиливать ответственность за неуплату налогов, в частности, привлекать к уголовной ответственности.
  • Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, повысят ли в Украине налоги для ФЛП.
  • Если Верховная Рада примет президентские законопроекты о «нулевой декларации» (или «налоговой амнистии»), украинцы смогут легализовать «черные» и «серые» доходы и имущество. Что нужно и не нужно декларировать — читайте здесь.
По материалам Finance.UA
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