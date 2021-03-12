Штрафы за несвоевременную уплату налогов

В случае если налогоплательщик не уплачивает согласованную сумму денежного обязательства в течение установленных Налоговым кодексом сроков, то с 1 января 2021 года такой налогоплательщик привлекается к ответственности в виде штрафа.
Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в г. Киеве.
Какие штрафы применяют к тем, кто не платит налоги:
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Если зачисление средств с электронного счета в системе электронного администрирования НДС производится на следующий операционный (банковский) день, штрафы не применяются.
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