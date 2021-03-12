День финансов: пенсия за особые заслуги, прожиточный минимум по-новому, перерасчет субсидий

Во вторник, 16 марта, расскажем о соцвыплатах, вкладах и налогах.

Новый вид пенсий. В Украине может появиться еще один вид пенсионных выплат — пенсия за особые заслуги для граждан, которые были отмечены грамотой Верховной Рады Украины или почетной грамотой ВР. Предполагается, что пенсии смогут получать люди, которые за годы Независимости Украины внесли весомый личный вклад в разных сферах жизнедеятельности.

Расчет прожиточного минимума по-новому. В Минсоцполитики намерены отвязать часть выплат от прожиточного минимума и оставить только то, на что живет человек: пенсию, минимальную зарплату и основные пособия (по инвалидности, детям-сиротам и т. д. ). Так, в настоящее время к прожиточному минимуму подвязаны около 150 разных выплат. По словам министра соцполитики Марины Лазебной, если отвязать от прожиточного минимума часть выплат, министерству будет легче повышать его.

Перерасчет субсидий. Средний размер субсидий в Украине в феврале снизился на 748 гривен по сравнению с январем. Как объяснили в Минсоцполитики, это произошло из-за уменьшения цен на природный газ для населения. При этом общая сумма начисленных льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг за январь 2021 года составила почти 7,8 млрд гривен. Кстати, по данным Госстата, долги украинцев за коммуналку на конец января 2021 года выросли до 81 млрд грн — на 7,4 млрд грн.

Прибыль банков. По данным НБУ, по итогам января 2021 года украинские банки получили 4,05 млрд грн чистой прибыли. Самым прибыльным снова стал государственный ПриватБанк. Он заработал 1,535 млрд грн. В то же время, 10 банков показали убытки на 48 млн грн.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings считает, что украинские банки хорошо подготовлены к ведению бизнеса в условиях экономической нестабильности в 2020—2021 годах. Основными проблемами для четырех государственных банков в 2021—2022 годах будут «расчистка» балансов от проблемных кредитов, выданных в прошлые годы, и внедрение эффективных бизнес-стратегий.

Как выбрать банк для вклада? В ФГВФЛ считают, что стоит насторожиться, если банк предлагает проценты, значительно выше среднерыночных. Кроме того, если прибыль вклада будет зависеть от дохода за счет привлечения новых членов, то это признак финансовой пирамиды. Также в банке следует ознакомиться с информацией о гарантировании.

👛 Не стоит забывать и о важном факторе при инвестировании средств — о сумме налогов. Их обязательно придется заплатить в государственную казну с полученных доходов. Finance.ua решил разобраться, какой инструмент для вложения сбережений будет наиболее выгодным инвесторам с точки зрения минимального налогообложения.