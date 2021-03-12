Украинцы нарастили долги за коммуналку

Долги населения Украины за жилищно-коммунальные услуги на конец января 2021 года выросли до 81 млрд грн — на 7,4 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
За что задолжали украинцы:
Сколько украинцы уплатили за коммуналку в январе:
Также отмечается, что в январе с населением было заключено 3,2 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за коммуналку на общую сумму 26,2 млн грн. Сумма внесенных платежей, с учетом долгосрочных договоров, составила 17,3 млн грн.
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