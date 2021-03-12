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Украинцы нарастили долги за коммуналку

Украинцы нарастили долги за коммуналку

Долги населения Украины за жилищно-коммунальные услуги на конец января 2021 года выросли до 81 млрд грн — на 7,4 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

За что задолжали украинцы:

  • за поставку и распределение природного газа — 34,4 млрд грн (+2,9 млрд грн в месяц);
  • поставку тепловой энергии и горячей воды — 26,6 млрд грн (+2,5 млрд грн);
  • поставку и распределение электрической энергии — 7,7 млрд грн (+1,6 млрд грн);
  • централизованное водоснабжение и водоотвод — 5,9 млрд грн (+200 млн грн);
  • управление многоквартирным домом — 5,3 млрд грн (+200 млн грн);
  • предоставление услуг по вывозу бытовых отходов — 1,1 млрд грн (без изменений).

Сколько украинцы уплатили за коммуналку в январе:

  • в январе 2021 годанаселение страны уплатило за ЖКУ 23,9 млрд грн, или 77,7% начисленных за этот период сумм.

Также отмечается, что в январе с населением было заключено 3,2 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за коммуналку на общую сумму 26,2 млн грн. Сумма внесенных платежей, с учетом долгосрочных договоров, составила 17,3 млн грн.

Справка Finance.ua:

  • Субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получают около 3 миллионов домохозяйств. Средний размер субсидии в феврале 2021 года составил 1483 гривны.
  • Две трети украинцев утверждают, что стоимость коммунальных услуг за январь 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года выросла.

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По материалам Finance.UA
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