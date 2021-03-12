Как правильно работать с депозитами: объяснение ФГВФЛ (инфографика)

Как отличить депозиты от финансовой пирамиды, выбрать банк для вклада и сколько денег может вернуть Фонд гарантирования вкладов, в эфире Украинского радио рассказала глава отдела финансового просвещения Управления по вопросам информационной политики Фонда гарантирования Олеся Шницер.

Где заканчивается депозит и начинается пирамида:

стоит начинать подозревать, что что-то не так, когда банки предлагают проценты, значительно выше среднерыночных. Если вам предлагают 20-40%, то стоит насторожиться и поинтересоваться, за счет чего финансовое учреждение собирается обеспечивать вам доход;

второй особый признак финансовой пирамиды заключается в том, что, как правило, вы получаете доход за счет привлечения новых членов. К тому же в банк или в кредитный союз вы приносите депозит, финансовое учреждение выдало его в кредит, получило кредит обратно и получило проценты за возврат кредита, а вам выплатило средства за пользование депозитом. Эта схема работает так. А в финансовых пирамидах, как правило, есть только одна какая-то финансовая услуга. То есть все время вы как будто получаете заработок, но непонятно, кто эти деньги зарабатывает.

Как правильно читать депозитный договор. Сначала стоит понять, кто является сторонами депозитного договора. Классически сторонами депозитного договора должны быть вкладчик и банк. Вы должны быть указаны именно как вкладчик. Если вы указаны как сторона один, инвестор, клиент финансового учреждения и тому подобное, скорее всего вы имеете дело не с депозитным договором.

В договоре вы также должны смотреть, есть ли у вас автопролонгация. Для этого надо понять, хотите ли вы, чтобы ваш депозит потом лонгировался сколько угодно, или хотите к нему иметь доступ в некий определенный вами срок, если вы на этот срок заключаете депозит.

Читайте также: Как выбрать кредит или депозит — советы ФГВФЛ

Также в банке стоит ознакомиться с информацией о гарантировании – это свидетельство участника Фонда, чтобы убедиться, что имеете дело именно с банком, определенная сумма вклада в который гарантируется, а также актуальный перечень вкладов, которые не гарантируются независимо от суммы.

По требованию банк должен дать вам проект депозитного договора, чтобы вы его могли почитать дома. Стоит просмотреть тарифы за банковское обслуживание, чтобы потом комиссия за обслуживание банковского счета не превышала проценты, которые можно получать от размещения депозита. Попросите также расчет доходов для того, чтобы вы понимали, какой доход вы получите в итоге. При этом вы должны помнить, что доходы на депозит облагаются налогом.

Справка Finance.ua:

После объявления о начале ликвидации банка, если общая сумма средств вкладчика превышает гарантированную сумму, он может заявить свои кредиторские дтебования.

Мы спросили у украинцев, какую гарантированную сумму возмещения вкладов они хотели бы получать. Оказалось, что значительное большинство предпочли бы увеличить сумму возмещения от ФГВФО .

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.