Как правильно работать с депозитами: объяснение ФГВФЛ (инфографика)

Как отличить депозиты от финансовой пирамиды, выбрать банк для вклада и сколько денег может вернуть Фонд гарантирования вкладов, в эфире Украинского радио рассказала глава отдела финансового просвещения Управления по вопросам информационной политики Фонда гарантирования Олеся Шницер.
Где заканчивается депозит и начинается пирамида:
Как правильно читать депозитный договор. Сначала стоит понять, кто является сторонами депозитного договора. Классически сторонами депозитного договора должны быть вкладчик и банк. Вы должны быть указаны именно как вкладчик. Если вы указаны как сторона один, инвестор, клиент финансового учреждения и тому подобное, скорее всего вы имеете дело не с депозитным договором.
В договоре вы также должны смотреть, есть ли у вас автопролонгация. Для этого надо понять, хотите ли вы, чтобы ваш депозит потом лонгировался сколько угодно, или хотите к нему иметь доступ в некий определенный вами срок, если вы на этот срок заключаете депозит.
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Также в банке стоит ознакомиться с информацией о гарантировании – это свидетельство участника Фонда, чтобы убедиться, что имеете дело именно с банком, определенная сумма вклада в который гарантируется, а также актуальный перечень вкладов, которые не гарантируются независимо от суммы.
По требованию банк должен дать вам проект депозитного договора, чтобы вы его могли почитать дома. Стоит просмотреть тарифы за банковское обслуживание, чтобы потом комиссия за обслуживание банковского счета не превышала проценты, которые можно получать от размещения депозита. Попросите также расчет доходов для того, чтобы вы понимали, какой доход вы получите в итоге. При этом вы должны помнить, что доходы на депозит облагаются налогом.
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