В Раде предлагают ввести новый вид пенсий

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал Верховной Раде рассмотреть законопроект №3002а по установлению пенсий за особые заслуги гражданам, награжденным Почетной Грамотой ВРУ или Грамотой ВРУ.

Об этом сообщается на сайте Рады.

Кто сможет получить пенсию за особые заслуги:

люди, которые «за годы Независимости Украины внесли весомый личный вклад в различных сферах жизнедеятельности, имеющих заслуги перед Украинским народом в становлении и укреплении страны как демократического, социального, правового государства, способствовали обеспечению прав и свобод граждан, развитию демократии, парламентаризма и гражданского согласия в обществе, принимали активное участие в законотворческой деятельности и были награждены почетной грамотой Верховной Рады Украины или грамотой Верховной Рады Украины».

Отмечается, что народные депутаты поддерживают соответствующее внесение изменений в закон Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной», но пока не могут достичь согласия по поводу того, какой должна быть эта пенсия — пожизненной или одноразовой.

Члены комитета также заявили о необходимости выработки механизма лишения награды в случае наличия уголовного производства.

«Комитет принял решение рекомендовать Раде рассмотреть законопроект на пленарном заседании», – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

В Минсоцполитики намерены отвязать часть выплат от прожиточного минимума и оставить только то, на что живет человек. Так надеются повысить прожиточный минимум и сделать его реальным.

В случае введения накопительной пенсионной системы минимальный размер пенсий будущих пенсионеров составит около семи тысяч гривен.

Лица, которые готовят документы для назначения пенсии, а также те, кто уже получает пенсию, сталкиваются с проблемой подсчета страхового стажа. Нередко возникает вопрос: как засчитывается стаж до 1 января 2004 года после вступления в силу Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫