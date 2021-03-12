В Раде предлагают ввести новый вид пенсий

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал Верховной Раде рассмотреть законопроект №3002а по установлению пенсий за особые заслуги гражданам, награжденным Почетной Грамотой ВРУ или Грамотой ВРУ.
Об этом сообщается на сайте Рады.
Кто сможет получить пенсию за особые заслуги:
Отмечается, что народные депутаты поддерживают соответствующее внесение изменений в закон Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной», но пока не могут достичь согласия по поводу того, какой должна быть эта пенсия — пожизненной или одноразовой.
Члены комитета также заявили о необходимости выработки механизма лишения награды в случае наличия уголовного производства.
«Комитет принял решение рекомендовать Раде рассмотреть законопроект на пленарном заседании», – говорится в сообщении.
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