Нацбанк назвал самые прибыльные банки

По итогам января 2021 года украинские банки получили 4,05 млрд грн чистой прибыли.
По данным НБУ, самым прибыльным снова стал государственный ПриватБанк, заработавший 1,535 млрд грн.
Наиболее прибыльными в январе были:
1. ПриватБанк — 1,535 млрд грн
2. Райффайзен Банк Аваль — 380 млн грн
3. ПУМБ — 338 млн грн
4. ОТП Банк — 193 млн грн
5. Альфа-Банк — 186 млн грн
6. Универсал Банк — 162 млн грн
7. Ощадбанк — 139 млн грн
8. Сбербанк — 131 млн грн
9. Ситибанк — 120 млн грн
10. Укрэксимбанк — 102 млн грн.
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А-Банк заработал 85 млн грн, Креди Агриколь Банк — 83 млн грн, государственный Укргазбанк — 81 млн грн, Кредобанк — 75 млн грн, Идея Банк — 61 млн грн, банк «Пивденный» — 58 млн грн, банк «Клиринговый дом» — 54 млн грн, ПроКредит банк — 50 млн грн, Таскомбанк -37 млн грн и банк «Земельный капитал» — 26 млн грн.
В целом 63 из 73 действующих банков получили 4,097 млрд грн прибыли, а 10 банков показали убытки на 48 млн грн.
В частности Правэкс Банк показал 17 млн грн убытков, Юнекс Банк — 5,15 млн грн, БТА Банк — 3,5 млн грн убытков.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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