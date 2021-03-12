Минсоцполитики планирует отвязать часть выплат от прожиточного минимума

В Минсоцполитики намерены отвязать часть выплат от прожиточного минимума и оставить только то, на что живет человек. Так надеются повысить прожиточный минимум и сделать его реальным.
Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире «5 канала».
Она отметила, что сейчас в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект №5045, которым предполагается отвязать часть разных выплат от прожиточного минимума и оставить только то, на что живет человек: пенсию, минимальную зарплату и основные пособия (по инвалидности, детям-сиротам
Так, в настоящее время к прожиточному минимуму подвязаны около 150 разных выплат: штрафов, сборов, надбавок
Она заявила, что прожиточный минимум можно будет повысить до 3,5 тысячи гривен для людей, которые уже не работают, и до 4 тысяч гривен для детей до шести лет.
«Если мы наведем там порядок, то уже в 2022 году мы сможем установить минимальную пенсионную выплату для неработающих пенсионеров, кому исполнилось 70 лет и у кого есть полный стаж 30 и 35 лет. Мы можем сделать 3,5 тысячи гривен», — сказала она.
В то же время министр признала, что нынешнего прожиточного минимума не хватает на базовые потребности украинцев.
«Сейчас прожиточный минимум устанавливается в государственном бюджете как расчетная величина. Поэтому у нас есть такие выплаты, на которые мы даем 2,5 прожиточных минимума. То есть мы признаем, что на прожиточный в 2000 гривен невозможно удовлетворить все потребности человека. Мы считали, что сегодня средний прожиточный минимум реальный должен быть 4,5 тысячи гривен. А сегодня он, например, 2,5 тысячи гривен», — говорит Лазебная.
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