Минсоцполитики планирует отвязать часть выплат от прожиточного минимума

В Минсоцполитики намерены отвязать часть выплат от прожиточного минимума и оставить только то, на что живет человек. Так надеются повысить прожиточный минимум и сделать его реальным.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире «5 канала».

Она отметила, что сейчас в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект №5045, которым предполагается отвязать часть разных выплат от прожиточного минимума и оставить только то, на что живет человек: пенсию, минимальную зарплату и основные пособия (по инвалидности, детям-сиротам и т. д. ).

Так, в настоящее время к прожиточному минимуму подвязаны около 150 разных выплат: штрафов, сборов, надбавок и т. д. По словам Лазебной, если отвязать от прожиточного минимума часть выплат, министерству будет легче повышать его.

Она заявила, что прожиточный минимум можно будет повысить до 3,5 тысячи гривен для людей, которые уже не работают, и до 4 тысяч гривен для детей до шести лет.

«Если мы наведем там порядок, то уже в 2022 году мы сможем установить минимальную пенсионную выплату для неработающих пенсионеров, кому исполнилось 70 лет и у кого есть полный стаж 30 и 35 лет. Мы можем сделать 3,5 тысячи гривен», — сказала она.

В то же время министр признала, что нынешнего прожиточного минимума не хватает на базовые потребности украинцев.

«Сейчас прожиточный минимум устанавливается в государственном бюджете как расчетная величина. Поэтому у нас есть такие выплаты, на которые мы даем 2,5 прожиточных минимума. То есть мы признаем, что на прожиточный в 2000 гривен невозможно удовлетворить все потребности человека. Мы считали, что сегодня средний прожиточный минимум реальный должен быть 4,5 тысячи гривен. А сегодня он, например, 2,5 тысячи гривен», — говорит Лазебная.

Справка Finance.ua:

В Украине существуют два типа прожиточного минимума: законодательно определенный и фактический.

Кабинет министров одобрил проекты законов о введении в Украине новой современной методологии исчисления прожиточного минимума.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц Министерство социальной политики Украины ориентировочно «оценивает:https://news.finance.ua/ua/news/-/485 976/minsotspolityky-otsinyuye-prozhytkovyj-minimum-v-4100-gryven-na-misyats в 4,1 тыс. грн/мес. вместо нынешних 2,27 тыс. грн/мес. Средний показатель этой величины должен составлять 4,546 тыс. грн по сравнению с нынешними 2,189 тыс. грн.

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