Украинцам стали выплачивать меньшую субсидию. Минсоцполитики назвало причины

Средний размер субсидий в Украине в феврале снизился на 748 гривен по сравнению с январем и составил 1483 гривны. Уменьшение связано со снижением цен на природный газ для населения в феврале.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

«На сегодня размер обязательной части платежа за услуги для каждой семьи определяется индивидуально по единой формуле. Такой подход обеспечивает принцип социальной справедливости ‒ чем меньше доходы домохозяйства, тем меньше процент обязательной платы за жилищно-коммунальные услуги», — поясняют в Минсоцполитики.

Как назначается субсидия:

для назначения жилищной субсидии в общем случае необходимо подать только два документа-заявление и декларацию;

эти документы подаются уполномоченному должностному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины или должностного лица Центра предоставления административных услуг;

всю другую информацию, необходимую для назначения жилищной субсидии органы социальной защиты населения получают по запросам от Государственной налоговой службы Украины, Пенсионного фонда Украины, МВД , органов местного самоуправления и предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги.

Как рассчитывается субсидия:

жилищная субсидия назначается в размере разницы между стоимостью жилищно-коммунальных услуг в пределах социальной нормы жилья и социальных нормативов пользования жилищно-коммунальными услугами и размера обязательной части платежа, определенной для домохозяйства.

Читайте также: Украинцы нарастили долги за коммуналку

Сейчас субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получает около 3 млн домохозяйств.

Средний размер субсидии в Украине:

в декабре 2020 года — 1731 гривна;

в январе 2021 года — 2231 гривна;

в феврале 2021 года-1483 гривны.

Уменьшение среднего размера субсидии в феврале связано с проведением перерасчета за январь из-за уменьшения цен на природный газ для населения в феврале и за январь 2021 года. То есть при расчете размера субсидии для граждан, использующих природный газ, за январь была учтена информация о цене на природный газ на уровне 8,5−9 гривен за куб. метр.

При этом общая сумма начисленных льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг за январь 2021 года составила почти 7,8 млрд гривен. Следует отметить, что в феврале поставщики газа проинформировали об уменьшении цены за январь, поэтому в феврале осуществлен расчет размера льгот и субсидий с учетом цены на уровне 6,99 грн за куб. метр и меньше, а также проведен перерасчет сумм льгот и субсидий за январь 2021 года.

Таким образом, общая сумма начисленных льгот и субсидий за февраль составляет 5,3 млрд гривен.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.