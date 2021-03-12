Украинцам стали выплачивать меньшую субсидию. Минсоцполитики назвало причины

Средний размер субсидий в Украине в феврале снизился на 748 гривен по сравнению с январем и составил 1483 гривны. Уменьшение связано со снижением цен на природный газ для населения в феврале.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.
«На сегодня размер обязательной части платежа за услуги для каждой семьи определяется индивидуально по единой формуле. Такой подход обеспечивает принцип социальной справедливости ‒ чем меньше доходы домохозяйства, тем меньше процент обязательной платы за жилищно-коммунальные услуги», — поясняют в Минсоцполитики.
Как назначается субсидия:
Как рассчитывается субсидия:
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Сейчас субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получает около 3 млн домохозяйств.
Средний размер субсидии в Украине:
Уменьшение среднего размера субсидии в феврале связано с проведением перерасчета за январь из-за уменьшения цен на природный газ для населения в феврале и за январь 2021 года. То есть при расчете размера субсидии для граждан, использующих природный газ, за январь была учтена информация о цене на природный газ на уровне 8,5−9 гривен за куб. метр.
При этом общая сумма начисленных льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг за январь 2021 года составила почти 7,8 млрд гривен. Следует отметить, что в феврале поставщики газа проинформировали об уменьшении цены за январь, поэтому в феврале осуществлен расчет размера льгот и субсидий с учетом цены на уровне 6,99 грн за куб. метр и меньше, а также проведен перерасчет сумм льгот и субсидий за январь 2021 года.
Таким образом, общая сумма начисленных льгот и субсидий за февраль составляет 5,3 млрд гривен.
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