День финансов: распродажа от МАУ, планы НБУ, правила въезда в Польшу

Понедельник, 22 февраля. В Украине потеплело, и многие уже строят планы на весну и не только.

Распродажа от МАУ к весне. Украинский авиаперевозчик Международные авиалинии Украины (МАУ) устроил распродажу билетов на весну. Об этом свидетельствует информация на сайте компании. Минус 20% на билеты в эконом-классе и минус 50% в бизнес-классе на весенние рейсы.

Ипотека под 5% годовых. Все не так просто. Во время форума “Украина 30” Президент Владимир Зеленский заявил, что кредитный бум в Украине наступит, когда ставки по кредитам, в том числе ипотечным, снизятся до 5% годовых. По его словам, «не все так просто с этой ипотекой».

Во время того же форума Зеленский объяснил отказ МВФ дать Украине транш на 700 млн долларов.

И пообещал украинцам новые поезда. Государство уже работает над совершенствованием пригородных поездов. «Сегодня Крюковский завод имеет государственный заказ и изготавливает новые пассажирские вагоны для железной дороги. Кроме этого, мы совершенствуем существующие маршруты поездов Интерсити и готовим новые. Наша цель – чтобы железнодорожная поездка между городами занимала у украинцев максимум 3−4 часа», — сказал Зеленский.

Дополнительные требования к банковским договорам. Национальный банк установил дополнительные требования к банковским договорам для раскрытия полной информации об услугах. Речь идет о требованиях к договорам о потребительском кредите, вкладе (депозите), а также открытии и ведении текущего счета.

Планы НБУ на ближайшие годы. Как сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко, НБУ ужесточит требования и продолжит гармонизацию банковского регулирования с законодательством ЕС в сфере обеспечения достаточного уровня капитала и ликвидности. Важные нововведения в договоре вклада (депозита) нужно будет указывать конкретную дату возврата вклада и информацию о наличии у банка права продлить срок действия вклада (депозита) и т. д; в договоре потребительского кредита – указывать перечень и стоимость дополнительных услуг, условия.

Кстати, о том, как безопасно взять онлайн-кредит, мы рассказали в новом видео, где помогли нашему читателю Артему взять кредит онлайн:

Польша меняет правила въезда. Как заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, правительство Польши до конца недели изменит правила въезда в страну. На всех направлениях будет разрешен пропуск граждан лишь при наличии отрицательного теста на коронавирус.

Спутниковый интернет Starlink от Маска для украинцев. Услуги скоростного интернета от глобальной спутниковой системы Starlink Илона Маска станут доступными в Украине в 2022 году. Об этом свидетельствует информация в системе бронирования. Стоит отметить, что Starlink является глобальной спутниковой системой, которую развивает компания SpaceX. Главная цель — обеспечение высокоскоростным широкополосным интернетом в местах, где ранее он был дорогим или недоступным.