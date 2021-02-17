Новые требования к банковским договорам: что изменилось (инфографика)

Национальный банк установил дополнительные требования к банковским договорам для раскрытия полной информации об услугах. Речь идет о требованиях к договорам о потребительском кредите, вкладе (депозите), а также открытии и ведении текущего счета.

Об основных нововведениях рассказали в Координационном центре по оказанию правовой помощи.

Сейчас банки имеют срок до 27 апреля 2021 года, чтобы привести свою работу в соответствие и раскрыть полную информацию в договорах.

Несколько важных нововведений:

в договоре вклада (депозита) нужно будет указывать конкретную дату возврата вклада и информацию о наличии у банка права продлить срок действия вклада (депозита) и т. д;

в договоре потребительского кредита – указывать перечень и стоимость дополнительных услуг, условия, при которых возможно изменение процентной ставки или других платежей и тому подобное;

текст договора должен быть изложен размером шрифта не менее 11 печатных пунктов, с полужирным начертанием важных цифровых значений;

запрещено банкам включать в договоры недобросовестные нормы, которые ограничивают права потребителей подать жалобу или иск в суд;

запрещено без информирования потребителя изменять условия договора, а также требовать от потребителя уплатить за еще не полученные по договору услуги и тому подобное.

Напомним, чтобы защитить права потребителей и создать единый подход к предоставлению информации о банковских продуктах и услугах, НБУ создал новые требования к договорам в отношении потребительского кредитования, депозитов и открытия счета в банке.