0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 193 0

Новые требования к банковским договорам: что изменилось (инфографика)

Новые требования к банковским договорам: что изменилось (инфографика)

Национальный банк установил дополнительные требования к банковским договорам для раскрытия полной информации об услугах. Речь идет о требованиях к договорам о потребительском кредите, вкладе (депозите), а также открытии и ведении текущего счета.

Об основных нововведениях рассказали в Координационном центре по оказанию правовой помощи.

Сейчас банки имеют срок до 27 апреля 2021 года, чтобы привести свою работу в соответствие и раскрыть полную информацию в договорах.

Несколько важных нововведений:

  • в договоре вклада (депозита) нужно будет указывать конкретную дату возврата вклада и информацию о наличии у банка права продлить срок действия вклада (депозита) и т. д;
  • в договоре потребительского кредита – указывать перечень и стоимость дополнительных услуг, условия, при которых возможно изменение процентной ставки или других платежей и тому подобное;
  • текст договора должен быть изложен размером шрифта не менее 11 печатных пунктов, с полужирным начертанием важных цифровых значений;
  • запрещено банкам включать в договоры недобросовестные нормы, которые ограничивают права потребителей подать жалобу или иск в суд;
  • запрещено без информирования потребителя изменять условия договора, а также требовать от потребителя уплатить за еще не полученные по договору услуги и тому подобное.

Напомним, чтобы защитить права потребителей и создать единый подход к предоставлению информации о банковских продуктах и услугах, НБУ создал новые требования к договорам в отношении потребительского кредитования, депозитов и открытия счета в банке.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.