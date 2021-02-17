Новые требования к банковским договорам: что изменилось (инфографика)

Национальный банк установил дополнительные требования к банковским договорам для раскрытия полной информации об услугах. Речь идет о требованиях к договорам о потребительском кредите, вкладе (депозите), а также открытии и ведении текущего счета.
Об основных нововведениях рассказали в Координационном центре по оказанию правовой помощи.
Сейчас банки имеют срок до 27 апреля 2021 года, чтобы привести свою работу в соответствие и раскрыть полную информацию в договорах.
Несколько важных нововведений:
Напомним, чтобы защитить права потребителей и создать единый подход к предоставлению информации о банковских продуктах и услугах, НБУ создал новые требования к договорам в отношении потребительского кредитования, депозитов и открытия счета в банке.
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