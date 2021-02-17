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Зеленский объяснил отказ МВФ дать Украине транш кредита на 700 млн долларов

Зеленский объяснил отказ МВФ дать Украине транш кредита на 700 млн долларов

Международный валютный фонд отказался предоставлять Украине тренш по нескольким причинам. В частности, украинская власть должна принять ряд законов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью журналистам во время форума Украина 30.

Как отметил Зеленский, Украина находится в программе МВФ, по которой уже получила 2,1 млрд долларов.

«Еще у нас два транша. В целом в этой программе три транша: 700 миллионов и еще 700 миллионов. Сейчас они должны были определить дату, когда будет выделен второй транш в 700 миллионов. Программа не выполнена из-за нескольких вещей», — сказал он.

Среди причин невыполнения программы Зеленский назвал закон о Высшем совете правосудия (ВСП). Впрочем, соответствующий законопроект о ВСП, а также законопроект о НАБУ уже зарегистрированы, отметил он.

«Есть еще несколько экономических законов, которые мы должны принять. Такая договоренность», — сказал президент.

Напомним, миссия МВФ работала в период с 21 по 23 декабря 2020 года и с 11 января по 12 февраля 2021 года. В итоге стороны не договорились о пересмотре программы Stand-by, что привело бы к выделению очередного транша.

Меморандум между властями Украины и МВФ был подписан в 2020 году. Его текст был обнародован в июне. Тогда же Украина получила от МВФ первый транш кредита на 2,1 млрд долларов в рамках 18-месячной программы Stand-By на 5 млрд долларов. После этого МВФ траншей не выделял.

По материалам РБК-Украина
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