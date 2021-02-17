Зеленский объяснил отказ МВФ дать Украине транш кредита на 700 млн долларов

Международный валютный фонд отказался предоставлять Украине тренш по нескольким причинам. В частности, украинская власть должна принять ряд законов.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью журналистам во время форума Украина 30.
Как отметил Зеленский, Украина находится в программе МВФ, по которой уже получила 2,1 млрд долларов.
«Еще у нас два транша. В целом в этой программе три транша: 700 миллионов и еще 700 миллионов. Сейчас они должны были определить дату, когда будет выделен второй транш в 700 миллионов. Программа не выполнена из-за нескольких вещей», — сказал он.
Среди причин невыполнения программы Зеленский назвал закон о Высшем совете правосудия (ВСП). Впрочем, соответствующий законопроект о ВСП, а также законопроект о НАБУ уже зарегистрированы, отметил он.
«Есть еще несколько экономических законов, которые мы должны принять. Такая договоренность», — сказал президент.
Напомним, миссия МВФ работала в период с 21 по 23 декабря 2020 года и с 11 января по 12 февраля 2021 года. В итоге стороны не договорились о пересмотре программы Stand-by, что привело бы к выделению очередного транша.
Меморандум между властями Украины и МВФ был подписан в 2020 году. Его текст был обнародован в июне. Тогда же Украина получила от МВФ первый транш кредита на 2,1 млрд долларов в рамках 18-месячной программы Stand-By на 5 млрд долларов. После этого МВФ траншей не выделял.
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