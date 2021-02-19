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Украинцы получат доступ к спутниковому интернету Starlink от Илона Маска

Украинцы получат доступ к спутниковому интернету Starlink от Илона Маска

Услуги скоростного интернета от глобальной спутниковой системы Starlink Илона Маска станут доступными в Украине в 2022 году. Об этом свидетельствует информация в системе бронирования.

Если выбирать локацию в Украине, к примеру, ул. Крещатик в Киеве, стоимость услуги составляет $ 99. На сайте указано, что охват этого региона запланирован в 2022 году, и заказы будут выполняться в порядке очереди.

Стоит отметить, что Starlink является глобальной спутниковой системой, которую развивает компания SpaceX. Главная цель — обеспечение высокоскоростным широкополосным интернетом в местах, где ранее он был дорогим или недоступным.

Разработка проекта началась в 2015 году, тестовые прототипы Tintin были успешно запущены 22 февраля 2018 года. В мае 2019-го запущена первая группа из 60 спутников-прототипов.

Напомним, в февраля 2021-го Tesla Илона Маска объявила об инвестициях объемом $ 1,5 млрд в биткоин и намерении «в ближайшем будущем» принимать криптоплатежи. На фоне этой новости биткоин подорожал с $ 37 тыс. до $ 43 тыс. за «монету», что стало рекордом за всю историю главной криптовалюты. На сегодняшний день его цена взлетела выше $ 52 тыс.

По материалам УБР
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