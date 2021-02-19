Украинцы получат доступ к спутниковому интернету Starlink от Илона Маска

Услуги скоростного интернета от глобальной спутниковой системы Starlink Илона Маска станут доступными в Украине в 2022 году. Об этом свидетельствует информация в системе бронирования.
Если выбирать локацию в Украине, к примеру, ул. Крещатик в Киеве, стоимость услуги составляет $ 99. На сайте указано, что охват этого региона запланирован в 2022 году, и заказы будут выполняться в порядке очереди.
Стоит отметить, что Starlink является глобальной спутниковой системой, которую развивает компания SpaceX. Главная цель — обеспечение высокоскоростным широкополосным интернетом в местах, где ранее он был дорогим или недоступным.
Разработка проекта началась в 2015 году, тестовые прототипы Tintin были успешно запущены 22 февраля 2018 года. В мае 2019-го запущена первая группа из 60 спутников-прототипов.
Напомним, в февраля 2021-го Tesla Илона Маска объявила об инвестициях объемом $ 1,5 млрд в биткоин и намерении «в ближайшем будущем» принимать криптоплатежи. На фоне этой новости биткоин подорожал с $ 37 тыс. до $ 43 тыс. за «монету», что стало рекордом за всю историю главной криптовалюты. На сегодняшний день его цена взлетела выше $ 52 тыс.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине распространяют фальшивые деньги, которые невозможно распознатьВчера, 20:23 - 2026 3
Какие категории авто на еврономерах не получат льготную растаможку19.02.2021, 19:01 - 1880 3
«Налог на Google»: Ткаченко говорит, что интернет-пользователи не пострадаютВчера, 17:02 - 483 2
Минэкономики ужесточает ситуацию на рынке труда и выгоняет бизнес в другие страны, – экономистПозавчера, 11:00 - 1740 2
Новое устройство позволит заряжать электронику от тепла человеческого тела (видео)16.02.2021, 12:16 - 556 1
Эксперты дали прогноз курса доллара на лето и до конца 2021Вчера, 09:20 - 31849
Рынок земли готовят к запуску – чем это может быть полезно для обычного человекаВчера, 07:00 - 11179
Замена дополнительного отпуска на детей денежной компенсациейВчера, 10:29 - 7318
В Украине распространяют фальшивые деньги, которые невозможно распознатьВчера, 20:23 - 2026 3
Берете кредит на жилье? На что обратить вниманиеВчера, 08:10 - 1993
Во Франции создали маску, убивающую коронавирусВчера, 12:10 - 189 1
Марсоход NASA Perseverance сел на Марсе19.02.2021, 10:04 - 440 3
Microsoft представила беспроводную гарнитуру Xbox (видео)17.02.2021, 10:15 - 201
Новое устройство позволит заряжать электронику от тепла человеческого тела (видео)16.02.2021, 12:16 - 556 1
В Швейцарии представили концепт сверхкомпактного электромобиля (фото, видео)15.02.2021, 14:06 - 1468 1