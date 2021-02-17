Польша меняет правила въезда в страну на всех границах

Правительство Польши до конца недели изменит правила въезда в страну. Теперь на всех направлениях будет разрешен пропуск граждан лишь при наличии отрицательного теста на коронавирус.
Об этом заявил министр здравоохранения Адам Недзельский в эфире телеканала TVN24.
По его словам, в случае отсутствия негативного теста на COVID, граждане обязаны будут пройти обязательный карантин.
«Мы думаем, чтобы сделать это на текущей неделе. Мы хотим доработать правила, детали, службы должны подготовиться, потому что это будет означать возвращение к деятельности пограничной охраны», — заявил Недзельский.
Министр отметил, что тест на коронавирус будет обязательным как на западной, так и на южной границе страны. В случае отсутствия теста, прибывающий обязан будет пройти 10-дневную изоляцию.
До этого в Польше требовали отрицательный тест на коронавирус лишь у граждан третьих стран, к въезжающим из стран ЕС обязательный карантин не применялся.
Напомним, на прошлой неделе в Польше заявили, что могут ввести ограничения на границах с Чехией и Словакией в связи с ростом заболеваемости в этих странах.
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