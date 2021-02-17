Ипотека под 5% годовых: Президент назвал условия кредитного бума

Кредитный бум в Украине наступит, когда ставки по кредитам, в том числе ипотечным, снизятся до 5% годовых. Это обязательно произойдет.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью журналистам во время форума Украина-30, которое транслировалось на Youtube.
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«Ипотека в этом году под 7% будет. Как мы и обещали, в 2021 году она должна заработать», — сказал он.
По его словам, «не все так просто с этой ипотекой». «Мы полтора года боролись с тем, чтобы Национальный банк Украины снизил учетную ставку. Сегодня она 6 (процентов, — ред.)», — отметил президент.
Зеленский заявил, что программу с каждым месяцем будут упрощать, «чтобы люди могли присоединиться к этой программе».
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«В целом мы понимаем, что бум в Украине, бум кредитный и ипотечный, может быть, когда процент по кредитам будет 5, ипотека будет 5. Я считаю, что это наша мечта. Мы можем до нее дойти и обязательно дойдем», — сказал он.
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