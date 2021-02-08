Эксперт объяснил, почему украинские банки не выдают ипотеку

Ожидаемая ипотека под 7% годовых в Украине не даст ожидаемого «невероятного роста объемов ипотечных кредитов». Такое мнение высказал председатель правления The WALL-Ukraine Виталий Грусевич.
Ранее Кабинет министров утвердил постановление о запуске правительственной программы по компенсации ипотечных кредитов заемщикам — до 7% годовых. Компенсации должен выплачивать специально созданный Фонд, где должны аккредитоваться банки, выдающие ипотечные кредиты. Ожидается, что реализация этого проекта полноценно заработает в марте 2021 года.
По мнению эксперта, запуск ипотеки под 7% годовых не приведет к резкому росту выданных кредитов, однако даже небольшой объем дополнительного финансирования однозначно оживит строительный рынок.
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«Проблема оказывается не в процентной ставке. В 2020 году банки не спешили увеличивать свои кредитные портфели из-за высоких резервов НБУ и постоянного роста требований к капиталу. Кроме этого, кредиторы слабо защищены на законодательном уровне. Если бы банки страховали свои риски, то они активно давали бы ипотеку», — уверен Грусевич.
Он приводит статистику выдачи ипотечных кредитов в Украине: «Сегодня менее 10 банков в Украине готовы кредитовать: только на 7 банков приходится 90% выданных ипотечных кредитов. Кредитование преимущественно наблюдается либо по направлению партнерских с застройщиком программ, или введенной в эксплуатацию недвижимости, уже по цене вторичного рынка — выше на 25−60%. Количество выданных 2020 года кредитов на первичном рынке также не добавляет оптимизма. Представьте: всего 367 кредитов, из которых 337 кредитов выдано «Глобус Банком».
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