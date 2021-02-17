МАУ устроила большую весеннюю распродажу

Украинский авиаперевозчик Международные авиалинии Украины (МАУ) устроил грандиозную распродажу билетов на весну.

Об этом свидетельствует информация на сайте компании.

Что за акция? -20% на билеты в эконом классе и -50% в бизнес классе на весенние рейсы.

Акция действует с 22 февраля по 1 марта включительно и распространяется на билеты для путешествий с 25 февраля по 25 апреля.

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При этом МАУ обещает вернуть полную стоимость билета + дополнительно 25%, если рейс будет отменен в связи с Covid-19. Также возможна бесплатная смена дат онлайн.

Условия акции:

скидки действуют на билеты в одну и в обе стороны маршрута;

условия акции распространяются на тарифы МАУ Economy Lite, Economy Standard, Economy Premium, Business Saver и Business Flex;

на тарифы Economy Lite, Economy Standard действует скидка в размере 20%, а на тариф Economy Premium – 15%;

скидка в размере 50% действует на тарифы Business Saver и Business Flex.

Скидки не действуют на: рейсы из Тель-Авива и в Тель-Авив в период с 21 марта по 7 апреля; на рейс PS713 5 и 6 марта на рейс PS714 8 и 9 марта.

Приобрести билеты можно по ссылке.

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