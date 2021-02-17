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МАУ устроила большую весеннюю распродажу

МАУ устроила большую весеннюю распродажу

Украинский авиаперевозчик Международные авиалинии Украины (МАУ) устроил грандиозную распродажу билетов на весну.

Об этом свидетельствует информация на сайте компании.

Что за акция? -20% на билеты в эконом классе и -50% в бизнес классе на весенние рейсы.

Акция действует с 22 февраля по 1 марта включительно и распространяется на билеты для путешествий с 25 февраля по 25 апреля.

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При этом МАУ обещает вернуть полную стоимость билета + дополнительно 25%, если рейс будет отменен в связи с Covid-19. Также возможна бесплатная смена дат онлайн.

Условия акции:

  • скидки действуют на билеты в одну и в обе стороны маршрута;
  • условия акции распространяются на тарифы МАУ Economy Lite, Economy Standard, Economy Premium, Business Saver и Business Flex;
  • на тарифы Economy Lite, Economy Standard действует скидка в размере 20%, а на тариф Economy Premium – 15%;
  • скидка в размере 50% действует на тарифы Business Saver и Business Flex.

Скидки не действуют на: рейсы из Тель-Авива и в Тель-Авив в период с 21 марта по 7 апреля; на рейс PS713 5 и 6 марта на рейс PS714 8 и 9 марта.

Приобрести билеты можно по ссылке.

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По материалам Finance.UA
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