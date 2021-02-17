Зеленский пообещал украинцам новые поезда: «поездка должна длиться 3-4 часа»

Цель Украины в рамках проекта «Большое строительство» — создать такие пассажирские поезда, чтобы поездка длилась 3−4 часа.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал на форуме «Украина 30».
По словам главы государства, с этой целью Крюковский вагоностроительный завод получил госзаказ и изготавливает новые пассажирские вагоны.
«Сегодня Крюковский завод имеет государственный заказ и изготавливает новые пассажирские вагоны для железной дороги. Кроме этого, мы совершенствуем существующие маршруты поездов Интерсити и готовим новые. Наша цель, чтобы железнодорожная поездка между городами занимала у украинцев максимум 3−4 часа», — сказал Зеленский.
Он также отметил, что государство работает над совершенствованием пригородных поездов.
Как заявлял министр инфраструктуры Владислав Криклий, «АО Укрзализныця» будет разделена на отдельные компании и будет переходить к государственно-частному партнерству.
Ранее глава «Укрзализныци» Владимир Жмак сообщал, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании (грузоперевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и производство), а непрофильные активы (медучреждения, санатории) будут выставлены на продажу или переданы в концессию.
Кроме того, по его словам, УЗ планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожную инфраструктуру 25 млрд гривен.
Народный депутат, член парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук отмечала, что без поддержки со стороны государства провести комплексное реформирование «Укрзализныци» нереально.
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