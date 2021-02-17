0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 480 0

Зеленский пообещал украинцам новые поезда: «поездка должна длиться 3-4 часа»

Зеленский пообещал украинцам новые поезда: «поездка должна длиться 3-4 часа»

Цель Украины в рамках проекта «Большое строительство» — создать такие пассажирские поезда, чтобы поездка длилась 3−4 часа.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал на форуме «Украина 30».

По словам главы государства, с этой целью Крюковский вагоностроительный завод получил госзаказ и изготавливает новые пассажирские вагоны.

«Сегодня Крюковский завод имеет государственный заказ и изготавливает новые пассажирские вагоны для железной дороги. Кроме этого, мы совершенствуем существующие маршруты поездов Интерсити и готовим новые. Наша цель, чтобы железнодорожная поездка между городами занимала у украинцев максимум 3−4 часа», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что государство работает над совершенствованием пригородных поездов.

Как заявлял министр инфраструктуры Владислав Криклий, «АО Укрзализныця» будет разделена на отдельные компании и будет переходить к государственно-частному партнерству.

Ранее глава «Укрзализныци» Владимир Жмак сообщал, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании (грузоперевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и производство), а непрофильные активы (медучреждения, санатории) будут выставлены на продажу или переданы в концессию.

Кроме того, по его словам, УЗ планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожную инфраструктуру 25 млрд гривен.

Народный депутат, член парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук отмечала, что без поддержки со стороны государства провести комплексное реформирование «Укрзализныци» нереально.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.