День финансов: сроки для Украины в ЕС (версия Зеленского), карта для путешествий (версия МИД)

Пятница, 19 февраля. Такие долгожданные: ЕС, поддержка, компромисс…

Сроки вступления Украины в ЕС. Версия Зеленского. По словам президента Владимира Зеленского, Украина должна стать полноправным членом Европейского Союза до конца текущего десятилетия – то есть до 2030 года. «Украина становится страной, где всем уютно и безопасно, а членство в Европейском Союзе перестало быть гипотетическим – это вопрос времени, который должен решиться до конца текущего десятилетия», – отмечается в сообщении Зеленского.

Налоги по-новому для нерезидентов. В налоговой сообщили о вступившем в силу с 1 января законе №1117, и напомнили об обязательстве компаний-нерезидентов перерегистрироваться в качестве плательщиков налога на прибыль предприятий вместо своих обособленных подразделений, в том числе работающих в форме постоянного представительства (ПП).

Поддержка фермерам до 35. Нардепы поддержали за основу законопроект №4046, который вводит государственную поддержку фермерскому хозяйству, если у председателя возраст до 35 лет (включительно). Принятие проекта Закона должно способствовать поддержке предпринимательских инициатив «молодых фермеров», то есть сельской молодежи, изъявившей желание заниматься сельскохозяйственной деятельностью.

Кстати, о том, как можно безвозмездно получить земельный участок, читайте в нашей другой новости – алгоритм действий по ссылке.

Границы открыты? 95 стран от МИДа. По сообщению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в настоящее время количество стран, чьи границы открыты гражданам Украины для въезда, увеличилось до 95. Страны эти можно посещать при соблюдении определенных требований. Он также напомнил об интерактивной онлайн-карте путешествий во время пандемии COVID-19, где можно найти полную информацию о том, в какие страны и при соблюдении каких условиях украинцы могут въехать или проехать транзитом.

Art House на балансе. Президент холдинга «Киевгорстрой» Игорь Кушнир сообщил, что «Киевгорстрой» принял на баланс бывший ЖК Art House. Напомним, «Киевгорстрой» обязался достроить незавершенные объекты компании Укрбуд: 23 жилых комплекса и один бизнес-центр.

Компромисс для «еврономеров». Принятые парламентом за основу проекты законов (№ 4643-д, № 4644-д) предлагают льготную ставку растаможивания автомобилей, которые въехали на территорию Украины до конца 2020 года, на уровне не выше 1 тыс. евро. Формула растаможивания не зависит от стоимости машины, во внимание принимается ее возраст, объем и тип двигателя. Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро. А для двух третей случаев стоимость растаможивания не будет превышать одной тысячи евро, говорит министр инфраструктуры.

Больше для автомобилистов! На прошлой неделе к нам в редакцию обратился автовладелец с Житомира. Он объяснил, что при оформлении ОСАГО столкнулся с термином «франшиза». Но, так до конца и не понял вопрос страхового агента: «Оформлять полис с нулевой франшизой или нет?». Для Михаила с Житомира, и всех тех, кто сталкивается с франшизой в автостраховании, мы подготовили специальный текст. Он поможет понять, как работает франшиза при оформлении полиса ОСАГО или каско.