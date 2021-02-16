Зеленский о законопроекте по растаможке «еврономеров»: Это разумный компромисс

Президент Владимир Зеленский приветствует принятие Верховной Радой в первом чтении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины, которые предусматривают льготное таможенное оформление автомобилей с европейской регистрацией.

Об этом сообщает Офис президента.

«Этот законопроект является разумным компромиссом, который, с одной стороны, поможет защитить владельцев уже ввезенных недорогих автомобилей, а с другой — защитит нашу экологию от вредных выбросов, но главное — позволит наконец-то провести государственную регистрацию этих авто и обеспечить необходимую безопасность всех участников дорожного движения», — отметил Владимир Зеленский.

Принятые парламентом за основу проекты законов (№ 4643-д, № 4644-д) предлагают льготную ставку растаможки автомобилей, которые въехали на территорию Украины до конца 2020 года на уровне не выше 1 тыс. евро.

«Процедура проста и понятна, а формула растаможки не зависит от стоимости машины, во внимание принимается ее возраст, объем и тип двигателя. Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро. А для двух третей случаев стоимость растаможки не будет превышать одной тысячи евро», — отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Под действие законов подпадают все транспортные средства с европейской регистрацией, произведенные после 1995 года, соответствующие экологическим стандартам не ниже Евро-2. Может быть растаможено одно авто одной категории на одного человека (например, одно легковое, одно грузовое, один прицеп).

Этим доступным механизмом растаможки автомобилей смогут воспользоваться более 500 тыс. автовладельцев.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫