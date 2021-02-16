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Зеленский о законопроекте по растаможке «еврономеров»: Это разумный компромисс

Зеленский о законопроекте по растаможке «еврономеров»: Это разумный компромисс

Президент Владимир Зеленский приветствует принятие Верховной Радой в первом чтении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины, которые предусматривают льготное таможенное оформление автомобилей с европейской регистрацией.

Об этом сообщает Офис президента.

«Этот законопроект является разумным компромиссом, который, с одной стороны, поможет защитить владельцев уже ввезенных недорогих автомобилей, а с другой — защитит нашу экологию от вредных выбросов, но главное — позволит наконец-то провести государственную регистрацию этих авто и обеспечить необходимую безопасность всех участников дорожного движения», — отметил Владимир Зеленский.

Принятые парламентом за основу проекты законов (№ 4643-д, № 4644-д) предлагают льготную ставку растаможки автомобилей, которые въехали на территорию Украины до конца 2020 года на уровне не выше 1 тыс. евро.

«Процедура проста и понятна, а формула растаможки не зависит от стоимости машины, во внимание принимается ее возраст, объем и тип двигателя. Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро. А для двух третей случаев стоимость растаможки не будет превышать одной тысячи евро», — отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Под действие законов подпадают все транспортные средства с европейской регистрацией, произведенные после 1995 года, соответствующие экологическим стандартам не ниже Евро-2. Может быть растаможено одно авто одной категории на одного человека (например, одно легковое, одно грузовое, один прицеп).

Этим доступным механизмом растаможки автомобилей смогут воспользоваться более 500 тыс. автовладельцев.

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По материалам Finance.UA
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