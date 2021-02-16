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Киевгорстрой принял еще один ЖК Укрбуда

Киевгорстрой принял еще один ЖК Укрбуда

«Киевгорстрой» принял на баланс бывший ЖК Art House.

Об этом сообщил президент холдинга Игорь Кушнир в Facebook

«Многострадальный ЖК Art House принят Киевгорстроем. Это было долго, трудно и иногда казалось невозможным! Сегодня наконец-то звезды сложились! Документы подписаны, и в ближайшее время мы разворачиваем строительство, ведь там оно даже не начиналось, хотя продано немало квартир! Не всё гладко, и уже известно, что земельный участок стал меньше, по непонятным для нас причинам от него отрезали кусок и отдали кому-то под застройку! Разбираться с нюансами будем уже в процессе, при поддержке инвесторов и четко по законным процедурам, как и все, что делает Киевгорстрой. Сейчас важно как можно быстрей запустить стройку, люди заждались!» — написал он.

Справка Finance.ua:

  • Киевгорстрой обязался достроить незавершенные объекты компании Укрбуд: 23 жилых комплекса и один бизнес-центр.
  • 26 июня стало известно, что Киевгорстрой ввел в эксплуатацию жилые комплексы Солнечная ривьера, Новомостицкий и первые две секции ЖК Пектораль, которые ранее принял на баланс от Укрбуда.
  • В августе ООО «Укрбуд Девелопмент» и ООО «Инвестиционная компания «Укрбуд Инвест» обратились в Хозяйственный суд г. Киева с исковыми заявлениями о признании недействительными договоров и соглашений передачи функций застройщика по ЖК «Кристал Хаус» и ЖК «Паркова Долина».
По материалам Finance.UA
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