Киевгорстрой принял еще один ЖК Укрбуда

«Киевгорстрой» принял на баланс бывший ЖК Art House.

Об этом сообщил президент холдинга Игорь Кушнир в Facebook

« Многострадальный ЖК Art House принят Киевгорстроем. Это было долго, трудно и иногда казалось невозможным! Сегодня наконец-то звезды сложились! Документы подписаны, и в ближайшее время мы разворачиваем строительство, ведь там оно даже не начиналось, хотя продано немало квартир! Не всё гладко, и уже известно, что земельный участок стал меньше, по непонятным для нас причинам от него отрезали кусок и отдали кому-то под застройку! Разбираться с нюансами будем уже в процессе, при поддержке инвесторов и четко по законным процедурам, как и все, что делает Киевгорстрой. Сейчас важно как можно быстрей запустить стройку, люди заждались!» — написал он.

Справка Finance.ua:

Киевгорстрой обязался достроить незавершенные объекты компании Укрбуд: 23 жилых комплекса и один бизнес-центр.

26 июня стало известно, что Киевгорстрой ввел в эксплуатацию жилые комплексы Солнечная ривьера, Новомостицкий и первые две секции ЖК Пектораль , которые ранее принял на баланс от Укрбуда.