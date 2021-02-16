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Фермеры до 35 лет получат господдержку — законопроект приняли за основу

Фермеры до 35 лет получат господдержку — законопроект приняли за основу

19 февраля на заседании Верховной Рады Украины 291 нардепы поддержали за основу законопроект №4046 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по стимулированию деятельности фермерских хозяйств».

Об этом сообщается на Правительственном портале.

«Реализация этого законопроекта даст возможность фермерским хозяйствам активнее участвовать в государственных программах поддержки и получить доступ к кредитным ресурсам. В то же время законопроект открывает возможность введения отдельных программ поддержки фермерам до 35 лет. Также документ регулирует состав земельных участков фермерских хозяйств и другие важные для развития фермерства вопросы», — прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Что планируют:

  • нормировать состав земельных участков фермерских хозяйств, в пользовании которых находятся земельные участки, переданные им на основании государственных актов на право постоянного пользования;

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  • Расширить круг получателей государственной поддержки через Укргосфонд, закрепив статус семейных фермерских хозяйств в качестве получателей такой поддержки;
  • ввести государственную поддержку фермерскому хозяйству, если у председателя возраст до 35 лет (включительно).

Принятие проекта Закона будет способствовать:

  • равноправному доступу всех фермерских хозяйств к программам государственной поддержки, в том числе через Укргосфонд;
  • реализации и поддержки предпринимательских инициатив «молодых фермеров», то есть сельской молодежи, изъявившей желание заниматься сельскохозяйственной деятельностью;
  • увеличению занятости на селе и созданию новых рабочих мест в сельской местности.

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По материалам Finance.UA
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