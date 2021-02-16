Фермеры до 35 лет получат господдержку — законопроект приняли за основу

19 февраля на заседании Верховной Рады Украины 291 нардепы поддержали за основу законопроект №4046 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по стимулированию деятельности фермерских хозяйств».
Об этом сообщается на Правительственном портале.
«Реализация этого законопроекта даст возможность фермерским хозяйствам активнее участвовать в государственных программах поддержки и получить доступ к кредитным ресурсам. В то же время законопроект открывает возможность введения отдельных программ поддержки фермерам до 35 лет. Также документ регулирует состав земельных участков фермерских хозяйств и другие важные для развития фермерства вопросы», — прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
Что планируют:
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Принятие проекта Закона будет способствовать:
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