Фермеры до 35 лет получат господдержку — законопроект приняли за основу

19 февраля на заседании Верховной Рады Украины 291 нардепы поддержали за основу законопроект №4046 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по стимулированию деятельности фермерских хозяйств».

Об этом сообщается на Правительственном портале.

«Реализация этого законопроекта даст возможность фермерским хозяйствам активнее участвовать в государственных программах поддержки и получить доступ к кредитным ресурсам. В то же время законопроект открывает возможность введения отдельных программ поддержки фермерам до 35 лет. Также документ регулирует состав земельных участков фермерских хозяйств и другие важные для развития фермерства вопросы», — прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Что планируют:

нормировать состав земельных участков фермерских хозяйств, в пользовании которых находятся земельные участки, переданные им на основании государственных актов на право постоянного пользования;

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Расширить круг получателей государственной поддержки через Укргосфонд, закрепив статус семейных фермерских хозяйств в качестве получателей такой поддержки;

ввести государственную поддержку фермерскому хозяйству, если у председателя возраст до 35 лет (включительно).

Принятие проекта Закона будет способствовать:

равноправному доступу всех фермерских хозяйств к программам государственной поддержки, в том числе через Укргосфонд;

реализации и поддержки предпринимательских инициатив «молодых фермеров», то есть сельской молодежи, изъявившей желание заниматься сельскохозяйственной деятельностью;

увеличению занятости на селе и созданию новых рабочих мест в сельской местности.

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