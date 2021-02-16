Нерезидентов обязали по-новому платить налоги в Украине

Государственная налоговая служба будет считать уклоняющимися от уплаты налогов все иностранные компании, которые начнут вести хоздеятельность в Украине через постоянное представительство и перед этим не зарегистрируют свой главный офис в качестве плательщика налога на прибыль предприятий.
Это следует из письма ГНС, опубликованного налоговой 11 февраля.
В налоговой сообщили о вступившем в силу с 1 января законе № 1117, и напомнили об обязательстве компаний-нерезидентов перерегистрироваться в качестве плательщиков налога на прибыль предприятий вместо своих обособленных подразделений, в том числе работающих в форме постоянного представительства (ПП).
Компании должны встать на учет до 1 апреля в контролирующем органе по месту регистрации ПП. Обособленные подразделения после регистрации главной компании-нерезидента будут сняты с учета как плательщики налога на прибыль, но продолжат платить НДС, земельный налог, сборы, которые удерживаются с заработных плат.
Согласно письму налоговой, компания-нерезидент, которая начала хозяйственную деятельность через свое постоянное представительство до регистрации в контролирующем органе, считается уклоняющийся от налогообложения, а полученные ею прибыли — скрытыми от налогообложения.
«Сегодня все иностранные представительства, которые уплачивают все налоги, по трактовке налоговой, таки уклоняются от уплаты налогов», — прокомментировала данное положение в своей публикации на Facebook экс-замминистра финансов Украины Елена Макеева.
Согласно Налоговому кодексу, за ведение хоздеятельности через постоянное представительство без регистрации иностранной компании предусмотрен штраф в 100 тыс. грн. Также, если налоговой проверкой установлен факт работы компании через постоянное представительство без взятия на налоговый учет, кодекс предусматривает административный арест имущества.
16 февраля пресс-служба ведомства сообщила, что проблем с регистрацией у иностранных компаний не возникает уже сейчас: отдельные субъекты уже успели это сделать.
Кроме того, до вступления в силу нового порядка регистрации компаниям следует руководствоваться приказом Минюста № 62 «Об утверждении изменений в Порядок учета плательщиков налогов и сборов», а также пунктом 64,5 64 статьи Налогового кодекса.
Обязанность для компаний-нерезидентов вставать на учет в налоговых органах вводится с целью противодействия размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения, напомнили в ГНС.
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