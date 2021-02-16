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Как безвозмездно получить земельный участок (пошаговая инструкция)

Как безвозмездно получить земельный участок (пошаговая инструкция)

Каждый граждан Украины имеет право на бесплатное получение земельного участка из земель государственной и коммунальной собственности. Система предоставления бесплатной правовой помощи объяснила основные правовые вопросы в сфере земельных отношений.

Об этом пишет legalaid.gov.ua.

Бесплатное получение земельного участка из земель государственной и коммунальной собственности:

  • для ведения личного крестьянского хозяйства – не более 2 гектаров;
  • для ведения садоводства – не более 12 соток;
  • для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений в селах – не более 25 соток, в поселках – не более 15 соток, в городах – не более 10 соток;
  • для индивидуального дачного строительства – не более 10 соток;
  • для строительства индивидуальных гаражей – не более 1 сотки;
  • для ведения фермерского хозяйства – в размере земельного пая, определенного для членов сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории сельского, поселкового, городского совета, где находится фермерское хозяйство.

Передача земельных участков безвозмездно в собственность граждан возможна лишь один раз по каждому виду использования. Это означает, что вы имеете право получить в частную собственность до шести земельных участков различного целевого назначения.

Алгоритм действий:

  • Нужно определиться, где именно вы хотите получить земельный участок и для каких целей. В этом может помочь Публичная кадастровая карта
  • Обратиться в сельский, поселковый, городской совет (если вопросы касаются земель коммунальной собственности, которые расположены в населенных пунктах) или в Госгеокадастр (если вопрос касается земельных участков для сельскохозяйственных нужд).

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Необходимые документы: копия документа, удостоверяющего личность; ходатайство с указанием целевого назначения участка и его ориентировочные размеры; графические материалы, на которых указано желаемое место расположения участка (изготовить графические материалы вы можете самостоятельно с помощью Публичной кадастровой карты или обратиться к специалистам системы бесплатной правовой помощи); в случае изъятия земельного участка, находящегося в пользовании других лиц, требуется согласование землепользователя; в случае получения участка для ведения фермерского хозяйства, необходимые документы, которые подтверждают опыт работы в сельском хозяйстве или наличие образования, полученного в аграрном учебном заведении.

Сроки. Соответствующий орган исполнительной власти или орган местного самоуправления рассматривает ходатайство в месячный срок и дает разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка или предоставляет мотивированный отказ в его предоставлении.

Заказать разработку проекта землеустройства в землеустроительной организации. В договоре должна быть определена стоимость и сроки выполнения работ. Проект землеустройства обязательно надо согласовать с территориальным органом Госгеокадастра и Управлением по вопросам градостроительства и архитектуры местной государственной администрации или местного совета.

Зарегистрировать участок в Государственном земельном кадастре. Обратиться в территориальный орган Госгеокадастра по месту расположения земельного участка с:

  • заявлением о внесении сведений в Госземкадастр;
  • оригиналами согласованного проекта землеустройства и (при необходимости) положительного заключения экспертизы;
  • документацией по землеустройству, которая является основанием для формирования земельного участка в форме электронного документа.

В течение 14 рабочих дней рассматривают документы и в подтверждение государственной регистрации выдают заявителю безвозмездно выписку из государственного земельного кадастра о земельном участке.

Утвердить проект землеустройства по отводу земельного участка. Для этого необходимо предоставить в местный совет или территориальный орган Госгеокадастра:

  • ходатайство об утверждении проекта землеустройства;
  • экземпляр согласованного проекта землеустройства;
  • выписку из Госземкадастра о земельном участке.

Государственная регистрация права собственности теперь уже вашего земельного участка в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество и их обременений. Подробнее по ссылке.

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По материалам Finance.UA
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