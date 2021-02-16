Как безвозмездно получить земельный участок (пошаговая инструкция)

Каждый граждан Украины имеет право на бесплатное получение земельного участка из земель государственной и коммунальной собственности. Система предоставления бесплатной правовой помощи объяснила основные правовые вопросы в сфере земельных отношений.
Об этом пишет legalaid.gov.ua.
Бесплатное получение земельного участка из земель государственной и коммунальной собственности:
Передача земельных участков безвозмездно в собственность граждан возможна лишь один раз по каждому виду использования. Это означает, что вы имеете право получить в частную собственность до шести земельных участков различного целевого назначения.
Алгоритм действий:
Необходимые документы: копия документа, удостоверяющего личность; ходатайство с указанием целевого назначения участка и его ориентировочные размеры; графические материалы, на которых указано желаемое место расположения участка (изготовить графические материалы вы можете самостоятельно с помощью Публичной кадастровой карты или обратиться к специалистам системы бесплатной правовой помощи); в случае изъятия земельного участка, находящегося в пользовании других лиц, требуется согласование землепользователя; в случае получения участка для ведения фермерского хозяйства, необходимые документы, которые подтверждают опыт работы в сельском хозяйстве или наличие образования, полученного в аграрном учебном заведении.
Сроки. Соответствующий орган исполнительной власти или орган местного самоуправления рассматривает ходатайство в месячный срок и дает разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка или предоставляет мотивированный отказ в его предоставлении.
Заказать разработку проекта землеустройства в землеустроительной организации. В договоре должна быть определена стоимость и сроки выполнения работ. Проект землеустройства обязательно надо согласовать с территориальным органом Госгеокадастра и Управлением по вопросам градостроительства и архитектуры местной государственной администрации или местного совета.
Зарегистрировать участок в Государственном земельном кадастре. Обратиться в территориальный орган Госгеокадастра по месту расположения земельного участка с:
В течение 14 рабочих дней рассматривают документы и в подтверждение государственной регистрации выдают заявителю безвозмездно выписку из государственного земельного кадастра о земельном участке.
Утвердить проект землеустройства по отводу земельного участка. Для этого необходимо предоставить в местный совет или территориальный орган Госгеокадастра:
Государственная регистрация права собственности теперь уже вашего земельного участка в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество и их обременений. Подробнее по ссылке.
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