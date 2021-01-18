День финансов: решение по учетной ставке, 7 трансформаций ПриватБанка

Четверг, 21 января. Ставка на минимуме, и прожиточный минимум в 4100 гривен.

Учетная ставка остается на минимуме. Правление Национального банка сегодня приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых. В Нацбанке отметили, что сохраняют учетную ставку неизменной несмотря на баланс рисков, в основном временный характер проинфляционных факторов, а также слабую инвестиционную активность и подавленные настроения бизнеса на фоне усиления карантина.

Кстати, в новом видео на YouTube-канале Finance.ua Алексей Козырев рассказывает о ситуации с ценой на газ, желании чиновников сменить формат сотрудничества с МВФ и индексе доллара.

Семь трансформаций ПриватБанка за время Крумханзла. Уже 23 января истекает срок действия контракта с председателем правления ПриватБанка Петром Крумханзлом, возглавлявшим банк в течение трех лет. Мы решили подготовить цифры, которые помогут понять, что удалось сделать за эти три года нынешнему председателю правления ПриватБанка. Также некоторые СМИ исходя из своих источников решили опубликовать список кандидатур на вакантную позицию.

Стабильные тарифы? Местные власти и правительство согласовали, что тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне останутся неизменными. Кроме того, в правительстве решили, что теплокоммунэнерго смогут заключать годовые договоры с НАК «Нафтогаз» по выгодной цене.

Прожиточный минимум «оценили». В Минсоцполитики оценивают прожиточный минимум для трудоспособных лиц в 4100 грн/мес. вместо нынешних 2270 грн/мес. А средний показатель этой величины должен составлять 4546 грн по сравнению с нынешними 2189 грн. Кроме того, прожиточный минимум социальных и демографических групп, по расчетам министерства, должен быть выше.

Новые штрафы для работодателей. В Украине с 1 января 2021 года вырос размер минимальной заработной платы, соответственно выросли и штрафы за нарушение законодательства о труде. Например, за неоформленного сотрудника придется заплатить 60 тыс. грн, а за повторное такое нарушение — уже 180 тыс.

Комитет одобрил «короткостволы». Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады одобрил законопроект «Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему». На каждую единицу оружия нужен будет технический паспорт с указанием сведений о собственнике и серийный номер оружия. Но получить оружие смогут не все.