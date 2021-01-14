День финансов: Маска зовут в Житомир, НБУ отменяет ряд ограничений для бизнеса

Понедельник, 18 января. Вместе с 2021 годом в жизнь наших финансов ворвался ряд изменений, которые затронут зарплаты, пенсии и коммунальные траты многих украинцев.



Finance.ua в одном материале собрал самые важные преобразования:

Нацбанк отменил ряд валютных ограничений для бизнеса. НБУ снял запреты для клиентов — юридических лиц на проведение операций по продаже иностранной валюты на условиях «форвард». Раньше такие операции проводились только с целью хеджирования рисков изменения курса иностранной валюты по экспортно-импортным операциям и по кредитным договорам, а также для приобретения юридическими лицами-нерезидентами облигаций внутреннего государственного займа Украины.

Проверки бизнеса to be continued. В январе многие предприятия уже получили уведомления о проведении плановых проверок Гоструда и налоговой службы. Ранее после подписания закона о выплатах 8000 грн на поддержку бизнеса в переходных положениях; был снят мораторий на проведение проверок всеми контролирующими органами. Также органы Национальной полиции начали массово проверять бизнес на предмет соблюдения карантина.

Снижение показателя для расчета пенсии. Как сообщает Пенсионный фонд, средний показатель заработной платы в ноябре прошлого года составил 10 634 гривны 72 копейки. Отметим, что показатель средней заработной платы в Украине для расчета пенсии за ноябрь на 252,74 гривны ниже, чем в октябре 2020 года.

Сегодня же председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова напомнила украинцам, что изменится с введением накопительной пенсии.

Зеленский приглашает Маска в Житомир. Украина может заинтересовать главу компаний SpaceX и Tesla Илона Маска своими залежами лития.

«Да, было приглашение Илону Маску, а почему нет? Мы с вами, кстати, можем много говорить о том, почему Илону Маску могла бы быть интересна Украина», — отметил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква.

«Я назову только одну тему — литий. Дальше не нужно продолжать? У нас есть залежи лития, у нас есть возможности, как этот литий производить и поставлять. Батареи из чего производятся? Это лишь один из примеров», — заверил Жовква.

Кабмин снизил цены на газ для населения. На время. Правительство приняло решение, которым устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр. Такая цена будет действовать до 31 марта 2021 года. Выше, чем 6,99 грн за куб, поставщики газа поднимать цену не смогут.

Зарплаты украинских тестировщиков. Если летом наблюдалась отрицательная динамика медианных зарплат тестировщиков, то зимой ситуация изменилась. У Middle и Senior QA зарплаты возросли на $100 и $200 соответственно. У тестировщиков самые высокие зарплаты именно в Киеве. И исключений почти нет. К примеру, Junior QA в среднем получает на $100 больше, чем в других городах.