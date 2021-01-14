Кабмин снизил цены на газ для населения

Правительство приняло решение, которым устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.

Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании Кабинета Министров Украины.

Сколько будет действовать установленный тариф:

такая цена будет действовать с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше, чем до 31 марта 2021 года;

выше, чем 6,99 грн за куб, поставщики газа не смогут поднимать цену.

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Цена за газ в размере 6,99 гривны за кубометр учитывает НДС и плату за транспортировку по магистральным газопроводам к внутренним точкам выхода из ГТС.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это решение позволит снизить цену на газ для украинцев в среднем на 30%.

Он добавил, что установленная правительством цена на 1,5 грн за кубометр ниже той, которая была в 2018-2019 годах.

«В зимние месяцы тех лет платежки в среднем составляли 2,5−3 тысячи гривен. Или 75% от тогдашней минимальной зарплаты. Установленная нами цена (6,99 грн/куб) означает, что при таком же потреблении средняя платежка будет примерно на 500 грн меньше. И составит примерно 40% от минимальной зарплаты», — заявил глава правительства.

Кроме того, субсидии для населения Украины будут выплачивать в полном объеме. Сейчас средняя субсидия составляет 1600 гривен.

Справка Finance.ua:

Председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус заявил, что наряду с ограничением цены газа до 6,99 грн/куб. м, также будет ограничен размер тарифа на распределение газа – до 1,79 грн/куб. об.

Правительство планирует разработать летний газовый продукт, когда цена на газ для потребителей будет фиксироваться на год. Это защитит граждан от непредсказуемых последствий.

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