Нацбанк отменил ряд валютных ограничений для бизнеса

Национальный банк снял запреты для клиентов – юридических лиц на проведение операций по продаже иностранной валюты на условиях “форвард”. Раньше такие операции проводились только с целью хеджирования рисков изменения курса иностранной валюты по экспортно-импортным операциям и по кредитным договорам, а также для приобретения юридическими лицами-нерезидентами облигаций внутреннего государственного займа Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Какие изменения еще произошли:

Нацбанк отменил запрет на операции физических лиц по покупке и продаже иностранной валюты за гривны на условиях “форвард”, операции по покупке и продаже иностранной валюты и банковских металлов на условиях маржинальной торговли и на расчеты в иностранной валюте при покупке государственных ценных бумаг, номинированных в валюте;

снят запрет на осуществление банками операции на условиях “своп” с физическими лицами-резидентами, если первая часть такой операции предусматривает продажу клиенту иностранной валюты или банковских металлов;

банкам и небанковским финансовым учреждениям разрешили покупать иностранную валюту у населения за безналичные средства в гривне через терминалы самообслуживания. После продажи валюты через платежные устройства гривневые средства будут зачисляться на собственные текущие счета физлиц. Такие операции должны осуществляться с учетом законодательства о финансовом мониторинге.

Использование цифровых паспортов:

Нацбанк уточнил требования к осуществлению физлицами переводов средств в иностранной валюте за пределы Украины и к получению таких переводов из-за границы;

отныне во время осуществления этих операций физические лица смогут использовать цифровые паспорта в мобильном приложении “Дія”, где в электронном виде отображается информация, которую содержит ID-карточка и биометрический заграничный паспорт гражданина Украины.

По оценкам Национального банка, соответствующие послабления обеспечат осуществление дальнейших шагов на пути валютной либерализации, а также будут способствовать:

расширению возможностей для бизнеса и физических лиц по хеджированию валютных рисков;

дальнейшему развитию новых услуг, которые будут предоставляться уполномоченными учреждениями в сфере валютно-обменных операций;

использованию цифровых документов при проведении валютных операций.

Изменения вступают в силу с 17 января 2021 года.

Справка Finance.ua:

7 февраля вступил в силу новый закон “О валюте и валютных операциях”.

ТОП -10 шагов НБУ к полной валютной либерализации.

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