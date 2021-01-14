Нацбанк отменил ряд валютных ограничений для бизнеса

Национальный банк снял запреты для клиентов – юридических лиц на проведение операций по продаже иностранной валюты на условиях “форвард”. Раньше такие операции проводились только с целью хеджирования рисков изменения курса иностранной валюты по экспортно-импортным операциям и по кредитным договорам, а также для приобретения юридическими лицами-нерезидентами облигаций внутреннего государственного займа Украины.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Какие изменения еще произошли:
Использование цифровых паспортов:
По оценкам Национального банка, соответствующие послабления обеспечат осуществление дальнейших шагов на пути валютной либерализации, а также будут способствовать:
Изменения вступают в силу с 17 января 2021 года.
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