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В Украине снизили показатель для расчета пенсии

В Украине снизили показатель для расчета пенсии

Средний показатель заработной платы в ноябре прошлого года составил 10 634 гривны 72 копейки.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда на странице в FACEBOOK.

“Утвержден показатель средней заработной платы за ноябрь 2020 года, которая в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» учитывается для расчета пенсии», – говорится в сообщении.

Отмечается, что показатель средней заработной платы в Украине для расчета пенсии за ноябрь 2020 года составил 10 634,72 гривны, это на 252,74 гривны ниже, чем в октябре 2020 года (10 887,46 гривен).


Инфографика: ПФУ

Как просчитать размер пенсии:

Как сообщает Обозреватель, точный размер пенсии могут рассчитать только в Пенсионном фонде. Чтобы вычислить коэффициент заработка, специалисты сравнивают данные о зарплате будущего пенсионера и средний размер заработной платы за каждый месяц. Однако примерный размер выплаты можно узнать уже сейчас. Так, в формуле среднюю зарплату за три прошедших года умножают на соотношение собственной зарплаты к средней, на количество отработанных лет и на 1%.

Справка Finance.ua:

  • Пенсии свыше 10 тысяч гривен по состоянию на 1 января 2021 года получали лишь 3% от всего количества пенсионеров, а это 336 985 украинцев.
  • По состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11 130 954 пенсионера. Средний размер выплаты составил 3 507,51 гривны.
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По материалам Finance.UA
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