В Украине снизили показатель для расчета пенсии

Средний показатель заработной платы в ноябре прошлого года составил 10 634 гривны 72 копейки.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда на странице в FACEBOOK.
“Утвержден показатель средней заработной платы за ноябрь 2020 года, которая в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» учитывается для расчета пенсии», – говорится в сообщении.
Отмечается, что показатель средней заработной платы в Украине для расчета пенсии за ноябрь 2020 года составил 10 634,72 гривны, это на 252,74 гривны ниже, чем в октябре 2020 года (10 887,46 гривен).
Инфографика: ПФУ
Как просчитать размер пенсии:
Как сообщает Обозреватель, точный размер пенсии могут рассчитать только в Пенсионном фонде. Чтобы вычислить коэффициент заработка, специалисты сравнивают данные о зарплате будущего пенсионера и средний размер заработной платы за каждый месяц. Однако примерный размер выплаты можно узнать уже сейчас. Так, в формуле среднюю зарплату за три прошедших года умножают на соотношение собственной зарплаты к средней, на количество отработанных лет и на 1%.
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