Что изменится с введением накопительной пенсии - Третьякова

Второй уровень пенсионного обеспечения в Украине будет введен без повышения единого социального взноса (ЕСВ) и налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Накопительная пенсия будет введена с 2023 года.
Об этом говорится в комментарии председателя Комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой (фракция “Слуга народа”).
Как напомнила депутат, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль неоднократно сообщал, что с 2023 года планируется в рамках существующей системы налогообложения ввести механизм направления 2% от ЕСВ и 2% от НДФЛ на дополнительную пенсию.
По ее словам, это необходимо, “чтобы наконец ввести систему формирования дополнительной пенсии для каждого гражданина”.
“Это нужно еще и потому, что важная традиция ответственного накопления на пенсию, уже с первого года трудовой деятельности, не сформирована”, – добавила она.
Напомним, в январе 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что закон о введении в Украине накопительного уровня пенсионной системы могут принять уже в 2021 году.
Отметим, в мае 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что накопительная пенсия в Украине может появиться с 1 января 2021 года.
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