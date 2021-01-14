Проверки: Нацполицию уполномочили штрафовать бизнес

В Украине возобновляются проверки бизнеса. В январе многие предприятия уже получили уведомления о проведении плановых проверок Гоструда и налоговой службы.
Кроме того, органы Национальной полиции начали массово проверять бизнес на предмет соблюдения карантина.
“Нацполиция, вместо правоохранительного органа, в 2020-2021 годах превратилась в орган, который уполномочен штрафовать бизнес за ведение предпринимательской деятельности с нарушением карантинных ограничений”, – отметил управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько.
Напомним, как уже сообщал ранее UBR.ua, после подписания закона о выплатах 8 000 грн на поддержку бизнеса в “переходных положениях” был снят мораторий на проведение проверок всеми контролирующими органами.
Таким образом, сегодня могут осуществляться как плановые, так и внеплановые проверки бизнеса независимо от того, есть локдаун или нет.
Поэтому, если бизнес думает, что на период локдауна на него распространяются какие-то льготы или запреты на проверки, он глубоко ошибается.
“На период локдауна бизнес имеет только один запрет – это занятие предпринимательской деятельностью! От проверок и штрафов его никто освобождать не собирается”, – добавил Ясько.
С повышением размера минимальной заработной платы (МЗП) увеличатся размеры штрафов за нарушение трудового законодательства:
“От “минималки” также зависит предельный объем годового дохода для плательщиков единого налога. Так, для 1 группы плательщиков единого налога в 2021 году предельный размер дохода составит 1 002 000 грн (167 размеров МЗП), для второй группы – 5 004 000 грн (834 размеры МЗП), 7 002 000 грн (1167 размеров МЗП)”, – рассказала член Ассоциации юристов Украины Юлия Федосюк.
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