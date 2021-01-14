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Сколько зарабатывают украинские тестировщики (инфографика)

Сколько зарабатывают украинские тестировщики (инфографика)

Если летом наблюдалась отрицательная динамика медианных зарплат тестировщиков, то зимой ситуация изменилась. У Middle и Senior QA зарплаты выросли на $100 и $200 соответственно. В Tech Lead и Junior — без изменений.

Об этом свидетельствует опрос портала dou.ua, проводившегося в декабре 2020 года.

Зарплаты по должностям. Самые высокие зарплаты в QA Manager — $3500 медиана, тогда как в Intern’а — $335. Медианная зарплата Junior QA более чем вдвое меньше Middle. Тогда как у Middle почти вдвое меньше Senior.

  • QA Manager – $3500;
  • QA Tech Lead – $3000;
  • Senior QA Engineer – $2800;
  • Middle QA Engineer – $1500
  • Junior QA Engineer – $600;
  • Intern/Trainee QA – $335.

Города. У тестировщиков самые высокие зарплаты именно в Киеве. И исключений почти нет. Junior QA в среднем получает на $100 больше, чем в других городах. Среди Middle-специалистов разница в медиане между Киевом и другими городами не слишком высока. Например, мидл во Львове получает почти столько же, как в Киеве — $1600 против $1650.

Что касается Senior QA, то медианная зарплата опытного тестировщика в Днепре на $700 меньше киевской.


Скриншот: dou.ua

По языкам программирования и типам компаний. Наиболее популярные языки среди тестировщиков — Java (385 анкет), Python и JavaScript (по 184), C# (122). Однако 46% респондентов указали, что не используют ни одного языка программирования.

Если сравнивать с летним опросом, то медиана возросла для всех языков: на $50 для C#, на $250 для Java и $150 для JavaScript и почти на $300 для Python. Интересно, что у тех, кто не использует ни одного языка, медиана увеличилась всего на $50.

  • C# – $2350;
  • Java – $2150;
  • JavaScript – $2000;
  • Python – $1875;
  • Другая – $1725.

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Среди Senior-специалистов самые высокие медианные зарплаты у аутстафинговых компаний — $3200 против $2600 в аутсорсинге и $2900 в продукте. А вот для джуниоров тип компании не имеет значения — медиана почти одинакова для всех основных типов.

По материалам Finance.UA
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