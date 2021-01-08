День финансов: рост тарифов ЖКХ на 513,2% за 10 лет, багаж на миллион, Samsung Unpacked 2021

В четверг, 14 января, об удивительном росте «минималки» в Украине, новинках Samsung, «магните для иностранцев».

Лидируем по «минималке». Украина – лидер среди стран по росту «минималки», согласно аналитике Picodi.com. Так, с 1 января 2021 года «чистая» минимальная зарплата в Украине выросла на 27% по сравнению с прошлым годом. Это 1 место среди 56 стран. Для сравнения, в Германии минимальная зарплата выросла на 1,5%, в Польше – на 9,8%.

Газ по 6,99 грн от «Нафтогаза». «Нафтогаз Украины» готов в рамках тарифного плана «Месячный» обеспечить природным газом бытовых потребителей по регулируемой цене 6,99 грн за куб. м. Такой тариф будет действовать до завершения карантина или отопительного сезона.

Добавим, что по словам министра финансов Сергея Марченко, в МВФ обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в рамках Меморандума обязательств.

«Скачок» на 513,2% за 10 лет. Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о потребительских ценах на товары и услуги в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2010 года. За последние десять лет общая инфляция составила 187,5%, то есть цены выросли почти в 2,9 раза. В то же время жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 513,2%.

За год гривна обесценилась на 19,3%. В Обзоре инфляции Минэкономики отмечается, что среднемесячный обменный курс гривны к доллару США в течение 2020 года девальвировал на 19,3% (до 28,17 грн/долл. в декабре 2020 года). В ведомстве отметили, что в прошлом году НБУ реализовывал стимулирующую монетарную политику, которая имела характер стимулирования инфляции.

О том, что ждать от валюты, Bitcoin, драгметаллов и ставок по депозитам, рассказывает финансовый эксперт Алексей Козырев в новом видео на YouTube-канале Finance.ua.

Сайт о современной Украине для иностранцев. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба представил сайт Ukraine.ua о современной Украине для иностранцев. Сайт будет рассказывать миру о нашей стране, куда поехать, об истории, как инвестировать, где мы находимся в вопросах торговли и инноваций, где обучаться, какие образовательные услуги иностранцы могут получить в Украине. По его словам, сайт должен стать магнитом для обычного иностранного туриста, бизнесмена, иностранного студента.

Багаж на миллион. Киевские таможенники изъяли золотые часы с бриллиантами и золотые и серебряные монеты 1896-1924 годов чеканки. Новые женские швейцарские наручные часы ROLEX и ULYSSE NARDIN находились в ручной клади гражданина Армении. По данным специализированных интернет-сайтов, часы вместе стоят более 1,5 млн грн. А через аэропорт «Киев» в Кельн пытались вывезти другие драгоценности: золотую монету «15 рублей» 1897 года, серебряный «1 рубль» 1896 года, а также серебряный рубль 1924 года. Их ценность установит экспертиза.

Битва технологий. Samsung Unpacked 2021. В четверг Samsung презентовала новую серию смартфонов Galaxy S21 в трех моделях и последнюю модель беспроводных наушников – Galaxy Buds Pro. Презентацию посетил и Finance.ua. Среди особенностей: серия Galaxy S21 предлагает новый дизайн камер с металлической рамкой и расширение палитры цветов. Каждый смартфон серии S21 оборудован системой 5-нм процессоров и поддержкой сетевой технологии 5G. Больше о новинках по ссылке.