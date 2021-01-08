В МВФ обеспокоены возможным "ручным управлением" ценами на газ

В Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в рамках Меморандума обязательств.
Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью Радио НВ.
Он отметил, что Украина в меморандуме с МВФ взяла на себя четкие обязательства по рыночному тарифообразованию на рынке природного газа.
“О том, что такое решение возможно, наши партнеры знают. У них есть ответная реакция. Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства. Сейчас вопрос заключается в том, что это может быть частью механизма или временным решением. Этим занимается активно и. о. министра энергетики. Вчера у него, кстати, был звонок из МВФ. Категорически сказать, что мы уже сделали что-то очень плохое, пока нет [оснований]”, – заявил министр.
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По его словам, правительство пытается объяснить представителям МВФ, что непринятие решения о снижении цен может иметь весьма негативные последствия для экономики страны в целом.
“То есть здесь вопрос, насколько мы аргументированно эту позицию будем доказывать”, – сказал Марченко.
Правительство объясняет представителям фонда, что “мы сейчас в пожарном порядке решаем возникшую проблему”, – добавил министр.
Он подчеркнул, что окончательного решения по снижению цен пока нет, однако это может быть сделано в ближайшее время. Также постоянно проводятся консультации, в том числе и с МВФ. Вопрос тарифов на газ обсуждается с начала недели.
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