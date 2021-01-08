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«Нафтогаз» готов снизить цену на газ до 6,99 грн

«Нафтогаз» готов снизить цену на газ до 6,99 грн

Газопоставляющая компания (ГК) «Нафтогаз Украины» готова в рамках тарифного плана «Месячный» обеспечить природным газом бытовых потребителей по регулируемой цене 6,99 грн за куб. м.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Срок действия тарифа: до завершения карантина или отопительного сезона.

Также ГК «Нафтогаз Украины», как поставщик «последней надежды» (ППН), готова принять всех бытовых потребителей, поставщик которых не сможет или откажется поставлять газ по регулируемой цене.

А что с «Годовым»? Для клиентов, которые оформили тарифный план «Годовой», стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м, согласно условиям договоров.

«Мы готовы минимизировать давление цен на энергоносители на незащищенные слои населения во время карантина. Ежедневно мы получаем жалобы от потребителей, которые не могут найти свой ЕІС-код, которым угрожают начислить вымышленные долги за “температурные” коэффициенты или отрезать газ якобы за неправильно оформленные документы», – отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

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Нафтогаз при необходимости задействует страховой механизм – поставщика «последней надежды», обладающего достаточным ресурсом природного газа для обслуживания всех бытовых потребителей в Украине.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, Правительство хочет ввести государственное регулирование цен на газ на период карантина или до завершения этого отопительного сезона. Предлагается ввести цену на газ в 6,99 грн за метр кубический для всех бытовых потребителей.
  • Премьер Денис Шмыгаль заявил, что было наработано два подхода, которые позволят снизить тарифы на газ для населения.
  • Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, уже начала проверку всех газопоставщиков, у которых сейчас самые высокие тарифы на распределение газа.
По материалам Finance.UA
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